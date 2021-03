Taiteilija Norman Rockwell työskenteli The Boy Scouts of America -järjestössä koko elämänsä ajan. Amerikkalaiset tuntevat hyvin hänen työnsä, vaikka taidemaailmassa niitä on alettu arvostaa vasta tällä vuosituhannella.

Yhdysvaltojen suurin partiopoikajärjestö The Boy Scouts of America on ilmoittanut myyvänsä laajan kokoelman amerikkalaisen taiteilijan Norman Rockwellin maalauksia, jotta pystyy maksamaan korvauksia seksuaalisen hyväksikäytön uhreille. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto AFP.

Partiojärjestö joutui hyväksikäyttökohun keskelle sen jälkeen, kun useat osavaltiot mahdollistivat korvausvaatimusten hakemisen aiemmin vanhentuneista seksuaalirikoksista.

Tähän mennessä jo 95 000 entistä partiolaista on haastanut 111-vuotiaan organisaation korvauksiin väitetystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Moni uhreista on kertonut rikosten jatkuneen vuosikymmenien ajan.

Tähän mennessä jo 95000 entistä partiolaista on haastanut 111-vuotiaan poikapartio-organisaation korvauksiin väitetystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.­

Nuorimmat korvauksia hakevat ovat kahdeksan vuoden ikäisiä, vanhimmat 83-vuotiaita. Valtaosa heistä on miehiä, mutta myös jotkut naiset ovat nostaneet kanteen.

Asianajajien mukaan korvausvaatimusten määrä ylittää roimasti katolisen kirkon oikeusjutuissa Yhdysvalloissa ilmoitettujen hyväksikäyttösyytösten määrän.

Helsingin Sanomat kertoi vuosi sitten, että The Boy Scouts of America hakeutui hyväksikäyttöepäilyjen vuoksi yrityssaneeraukseen. Konkurssihakemus antoi järjestölle mahdollisuuden saattaa kaikki oikeudenkäynnit yhteen tuomioistuimeen ja yrittää sovitella ne sen sijaan, että se kävisi oikeudenkäynnin jokaisesta tapauksesta erikseen eri osavaltioissa.

Nyt järjestö on osana uudelleenjärjestelysuunnitelmaa listannut satoja taideteoksia, jotka se aikoo myydä selvitäkseen korvauksista. Partiolaisten omistamiin taideaarteisiin kuuluu muun muassa Rockwellin 59 työtä vuosilta 1916–1976.

Rockwellilla oli läheinen suhde järjestöön, sillä hänet nimitettiin jo teini-ikäisenä partiopoikien virallisen julkaisun taiteelliseksi johtajaksi ja hän jatkoi työskentelyä organisaatiossa lähes koko elämänsä ajan.

Partiolaisten omistamat taideteokset heijastavatkin Rockwellin pitkää yhteistyötä partioliikkeen kanssa. The New York Times kertoo, että joukossa on teoksia kuten On My Honor ja I Will Do My Best, joiden nimet juontavat partiolaisten lupauksista.

On epäselvää, mikä teosten arvo on, mutta järjestö yrittää myydä ne mahdollisimman kovaan hintaan, sillä sen tavoitteena on kerätä korvausrahastoon 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 250 miljoonaa euroa.

Kuvataidekriitikot eivät arvostaneet Norman Rockwellin töitä hänen elinaikanaan. Kuvassa teos Fishing Trip, They'll Be Coming Back Next Week vuodelta 1919.­

Tuskin on olemassa amerikkalaista, joka ei tuntisi Norman Rockwelliä tai hänen ikonisia töitään.

Vuonna 1978 kuollut taiteilija tunnetaan parhaiten arvostetun Saturday Evening Post -lehden kuvittajana. Lähes 50 vuoden aikana hän teki lehdelle yhteensä 321 kansikuvaa. Tuottelias taiteilija teki elämänsä aikana yli 4 000 teosta ja maalasi myös muotokuvat presidentti John F. Kennedystä, Dwight D. Eisenhowerista, Lyndon B. Johnsonista ja Richard Nixonista.

1920- ja 30-lukujen vaihteessa hän teki useita kuuluisaksi kohonneita, poikia kuvaavia maalauksia Coca-Colan mainoskampanjoita varten.

Rockwell profiloitui erityisesti pikkukaupungin ja maaseudun ihmisten kuvaajana. Vaikka vakavasti otettavat taidekriitikot pitivät hänen töitään liian esittävinä, idealistisina ja söpöinä, kansa rakasti niitä.

Menneen maailman tunnelma on aistittavissa vahvasti esimerkiksi teoksessa Runaway (1958). Taiteilijan tunnetuimpiin töihin kuuluvassa maalauksessa pieni karkulainen on seikkailunsa päätteeksi päätynyt istumaan vaaleasävyisen kuppilan tiskille poliisimiehen viereen. Tunnelma huokuu lämpöä ja turvaa, ja katsoja voi olla varma, että tässä maailmassa lapsille ei tapahdu mitään pahaa.

Mary Keefe oli 19-vuotias, kun hän toimi mallina Norman Rockwellin teokselle Rosie the Riveter (1943).­

Ikoniseksi kuvaksi on muodostunut Rockwellin työ Rosie The Riveter (1943), jossa työhaalareihin pukeutunut Rosie syö eväsleipää tehtaan lounastauolla. Se ilmestyi Saturday Evening Postin kannessa ja tuki Yhdysvaltojen toisen maailmansodan aikaista kampanjaa, jossa aiemmin työelämän ulkopuolella olleita naisia kannustettiin ottamaan rintamalle lähteneiden miesten työpaikat.

Taustalla liehuu tietenkin Yhdysvaltojen tähtilippu. Työ tuo mieleen J. Howard Millerin julisteen We Can Do It (1942), joka on sittemmin levittänyt feminismin sanomaa ympäri maailmaa korteissa, mukeissa, jääkaappimagneeteissa ja t-paidoissa.

Viime vuosien aikana taiteilijan arvostus on kuitenkin ollut nousussa – ainakin, jos sitä voi mitata hänen myytyjen töidensä hinnalla. Vuonna 2014 Sotheby’sin ja Christie’sin huutokaupat rakensivat kevätmyyntinsä Rockwell-maalausten ympärille. After the Prom -teos myytiin 9,1 miljoonalla dollarilla eli noin 7,5 miljoonalla eurolla ja Rookie 22,5 miljoonalla dollarilla eli noin 19 miljoonalla eurolla. Saman vuoden lopussa Saying Grace -teoksesta maksettiin 46 miljoonaa dollaria eli 38 miljoonaa euroa.

Taiteilijan elämäkerran kirjoittanut Deborah Salomon sanoi The New York Timesille antamassaan haastattelussa, että vuosi 2001 oli taitekohta Rockwellin töiden arvostuksessa.

Taiteilijan retrospektiivi avattiin Guggenheimin museossa World Trade Centerin terrori-iskun jälkeen, ja Salomon uskoo, että Rockwellin perinteisiä amerikkalaisia arvoja uhkuvat työt olivat juuri sitä, mitä yleisö tuolloin kaipasi.