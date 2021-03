Elina Luukasen taidegrafiikan tekeminen loppui hänen toimiessaan miehensä omaishoitajana, mutta toiveet työprosessien uudelleenaloittamisesta eivät. Alitajuisuus ja hitaus kiehtovat.

Harva asuu niin kuvataiteeksi ikuistetussa kodissa kuin Elina Luukanen. Vaikka vierailulle ei nyt pääse, tunnelmaa ei tarvitse hirveästi arvailla. Luukasen lukuisten metalligrafiikkatöiden aiheina ovat olleet hänen kotinsa miltei ajattomat etutöölöläiset tunnelmat vanhoine huonekaluineen, valtavine kirjahyllyineen ja klassisine ikkunoineen. Töölön teoksissa ei näy ihmisiä kuten ei muutenkaan yleensä Luukasen taiteessa, jossa on aina hyvin voimakas ja rauhoittava hiljaisuuden tuntu.

Suomen menestyksekkäimpiin graafikoihin kuuluva taiteilija ei ole kuitenkaan saanut viime vuosina tehtyä teoksia, vaikka kaipaa työskentelyä. Omaan elämään laskeutui hiljaisuus.

”Kun mieheni sai aivoverenvuodon 2001 ja hänen vointinsa meni vuosi vuodelta hiljalleen alaspäin, pidin hoitamisen lisäksi koko ajan huolen siitä, että aikaa jää omalle taiteelle. En voinut ajatellakaan esimerkiksi opettamistöitä. Viitisen vuotta sitten huomasin, ettei päässä liiku enää aiheita”, Luukanen sanoo.

”Se on ollut pettymys, sillä esimerkiksi äitini teki grafiikkaa vielä viimeisenä keväänäänkin. Mutta voihan se olla, että aiheet vielä alkavat vilkkua mielessä. Saattaa olla, että sellainen löytyisi taas täältä kotoa.”

Kun historiantutkijana tunnettu Niilo Luukanen kuoli viime lokakuussa, lohtua toi se, että tämä oli saanut elää loppuun saakka kotona. Taiteilija havahtui lopulta siihen, kuinka paljon hänelle tuli aikaa. Sitä tuntui tulvivan ikkunoista ja ovista. Kun Luukasen äiti Lea Ignatius kuoli 1990, tytär teki menetyksestä kertovia teoksia, mutta nyt surutyö iski suoraan arkeen.

”Olen saanut onneksi sauvakäveltyä paljon ja hoidettua toivottavasti kuolemaan liittyvät lain vaatimat järjestelyt. Kaikki Niilon omat tavarat, kuusi vuotta sitten putkiremontin takia kotiin tuomani työhuoneeni tarvikkeet ja 20 vuotta sekaisin olleet kirjahyllyt ovat järjestämättä.”

Toisaalta järjestys ja siisteys eivät ole koskaan olleet Luukasen perheen tärkeysjärjestyksessä kärjessä. Itseään taiteilija on kuvaillut hajamieliseksi. Hänen teoksiinsakin on hyvin usein piirtynyt jokin irralleen huoneeseen jäänyt vaatekappale, paperi tai kirje.

”Minulla on kaiken lisäksi huono muisti, johon kuitenkin jää aina tarkka jälki, kun kohtaan kiinnostavan aiheen. Yleensä en ole tarvinnut muistivihkojakaan, vaan kuva menee jonnekin alitajuntaan, johon olen aina tottunut luottamaan.”

Toisaalta puhelias, toisaalta keskittynyt. Nuo seikat tuntuvat kuvaavan Luukasen persoonaa.

”Metalligrafiikan tekeminen vaatii sitä, että viihtyy myös yksinäisyydessä ja pitää ongelmanratkaisusta. Työ on hidasta ja vaikeaa käsityöläisyyttä. Vuodessa saattoi syntyä vain kymmenen teosta, vaikka minulla oli usein tapana työskennellä normaalin työpäivän lisäksi myös myöhään iltaisin.”

Luukanen on huomannut, että viime vuosina nuoret metalligrafiikan tekijät ovat vähentyneet. Kun hän itse kokeili joskus esimerkiksi akvarellien tekemistä, se tuntui aivan liian spontaanilta tekniikalta.

Huomiota herättävää Luukasen grafiikalle on, että se on hyvin uskollista omalle tyylilleen: aiheina toistuvat erimaalaiset pihanäkymät ja huoneet, väreinä ruskean ja ultramariininsinisen sävyt.

”Sekin on varmaan luonnekysymys. Olen tehnyt vain rehellisesti sitä, mikä on kiinnostanut ja yrittänyt tehdä sen mahdollisimman hyvin. En ole nähnyt syytä kokeiluihin. Trendikkyys on sitä paitsi usein pian vanhanaikaista.”

Vaikka Luukanen on joutunut käymään viime ajat läpi surua, hän sanoo olevansa onnekas. On ollut hyvä aviomies, on kaksi poikaa ja lastenlasta, on ystäviä, metalligrafiikan tekemistä on tuettu ja kannustettu ja niin edelleen.

”Minulta on monesti kysytty, onko grafiikkani ihmisettömyys itämaista ajattelua vai mitä se on. Sekään piirre ei ole kuitenkaan ollut tietoista valintaa. Omia tekemisiä ja elämää ei pidä muutenkaan teoretisoida liikaa. En ole halunnut lukea erästä gra­duakaan, joka on tehty taiteestani C. G. Jungin teorioiden valossa. Perhosen siipeen ei tule koskea vai miten sitä sanotaankaan.”

Kun Luukasta pyytää kertomaan lapsuudestaan, hän päätyy pian kuvailemaan kotikaupunkinsa Vaasan Vaskiluodon puu- ja tiilitaloja ja muita tiloja. Ja se ei näytä johtuvan siitä, että lapsuusvuosissa olisi ollut mitään vikaa.

Paikat ovat ilmeisesti painuneet jo silloin alitajuntaan ja sieltä kehittyneet ajan mittaan myös grafiikaksi.

”En ole ollut hirveän seurallinen ihminen, mutten yksinäinenkään. Varhaisimpia muistikuviani on, että istun lattialla ja piirrän, kun äiti tekee vieressä omaa taidettaan. Lapsuuttani voi hyvin kutsua onnelliseksi.”