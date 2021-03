Arrival on kiehtova kielitieteellinen avaruusjännäri

Arrival ★★★★

USA 2016

Nelonen klo 22.05 (K12)

Jos leijona osaisi puhua, emme ymmärtäisi sitä, totesi Ludwig Wittgenstein toiseksi tunnetuimmassa lausahduksessaan. Hän tarkoitti jotain sen tapaista, että ymmärtääkseen toisen puhetta täytyy tuntea hänen elämäänsä.

Wittgensteinia ei mainita tieteiselokuvassa Arrival, mutta siinä olisi hyvin voitu viitata filosofiin, jonka ajattelussa kielen teoria oli keskeistä. Elokuvassa todetaan, että kieli on sivilisaation perusta.

Asetelma on yksinkertainen mutta poikkeuksellinen. Maapallolle saapuu 12 avaruusalusta, ja kielitieteilijä Louise Banks (Amy Adams) saa tehtäväkseen yrittää kommunikoida muukalaisten kanssa.

Tieteisfantasioiden suurimpia pähkinöitä on aina ollut oikeasti outojen muukalaisten luominen. Miten voi kuvitella sellaista, jota ihminen ei voi kuvitella? Yleensä tuloksena on ollut otuksia, jotka näyttävät vaikka hyönteisiltä mutta käyttäytyvät pohjimmiltaan kuin ihmiset.

Arrivalissa ongelma on ratkaistu näppärästi. Sen heptapodeja ei näytetä kovin tarkkaan. Salaperäiset varjot panevat mielikuvituksen laukkaamaan, ja päässä syntyy oudompaa kuin tehostepajoissa.

Arrival on yksi älyllisimmistä tieteiselokuvista kautta aikain. Sen enimmäkseen mietteliäs rytmi muistuttaa enemmän Stanley Kubrickin 2001: Avaruusseikkailua (1968) ja Andrei Tarkovskin Solarista (1972) ja Stalkeria (1979) kuin Tähtien sotia.

Arrival on myös älykäs. Yritykset rakentaa kommunikaatiota muukalaisten kanssa vaikuttavat uskottavilta ja kiehtovilta. Kohtauksien laatimiseen käytettiin paljon vaivaa ja kielitieteilijöitä ynnä muita asiantuntijoita.

On melkoinen yllätys, että näinä supersankareiden valtaamina aikoina Amerikassa tehdään tieteiselokuva, jonka ytimessä on kielitiede. Käsikirjoittaja Eric Heisserer saikin kaupitella Ted Chiangin pienoisromaaniin perustuvaa idea ympäriinsä vuosia.

Toisaalta Arrival on kääritty äidillisen melodramaattiseen kehyskertomukseen, mikä saattaa selittää, että sen sankari on nainen ja tieteilijä. Varsinaista toimintaa on niukasti.

Kanadalaissyntyinen Denis Villeneuve on noussut yhdeksi Hollywoodin kiinnostavimmista ohjaajista. Unelmatehtaassa hän on tehnyt lajityyppielokuvia mutta saanut niihin persoonallisen otteen. Läpimurto siellä oli rikoselokuva Sicario (2015).

Villeneuve on jatkanut tieteislinjoilla Arrivalista lähtien. Viimeksi tuli Blade Runner 2049 (2017), jatko Ridley Scottin klassikkoon. Seuraavaksi odotetaan hänen tulkintaansa Frank Herbertin Dyyni-romaanista.

Tuotantokustannukset ovat kasvaneet elokuva elokuvalta. Usein taiteellinen vapaus kapenee samalla. Saapa nähdä, miten Villeneuven käy.