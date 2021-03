Euroopan suurimmasta elokuvajuhlasta järjestetään kesällä tapahtuma, johon yleisö ja tähdet voivat osallistua. Tänä vuonna Berliinin elokuvajuhlat järjestettiin virtuaalisena tapahtumana.

Berliinin elokuvajuhlat palkitsi Radu Juden ohjaaman Babardeală cu bucluc sau porno balamucin parhaan elokuvan Kultaisella karhulla. Satiirinen elokuva kertoo opettajasta, jonka elämän viraalivideo mullistaa. Elokuvan nimi tarkoittaa suomeksi suurin piirtein pahan onnen panemista tai hölmöä pornoa.

Raadin mukaan luxemburgilais-tsekkiläis-kroatialais-romanialainen teos haastaa nykyelokuvaa ja ravistelee ajan henkeä, zeitgeistia.

Romanialainen Radu Jude on aiemmin vuonna 2015 voittanut Hopeisen karhun roomalaisorjasta kertovalla elokuvalla Aferim!

Elokuva Babardeală cu bucluc sau porno balamuc kertoo opettajasta, jonka elämän viraalivideo mullistaa.­

Festivaali karsi ensimmäistä kertaa sukupuolikategoriat näyttelijäpalkinnosta. Parhaan miesnäyttelijän ja naisnäyttelijän sijaan valittiin paras näyttelijäntyö, best performance. Hopeisen karhun sai Maren Eggert roolistaan elokuvasta Ich bin dein Mensch, jossa saksalaisnäyttelijä esittää humanoidin kanssa suhteeseen ryhtyvää museotyöntekijää.

”Hänen charminsa teki meistä empaattisia”, raati perusteli.

Maren Eggert ja Dan Stevens elokuvassa Ich bin dein Mensch.­

Kultaisesta karhusta kilpaili 15 elokuvaa. Kriitikoiden yhdeksi suosikiksi nousi ranskalaisen Celine Sciamman kasvudraama Petite Maman. Sciamma tunnetaan naisten rakastumisesta kertovasta elokuvasta Nuoren naisen muotokuva vuodelta 2019.

Hopeisella karhulla palkittiin myös muun muassa Ryusuke Hamaguchin episodielokuva Guzen to sozo ja Maria Spethin kouludraama Herr Bachmann und seine Klasse. Dénes Nagy palkittiin ohjauksestaan sotaelokuvassa Természetes fény.

Parhaan lyhytelokuvan Kultaisen karhun sai Moldovassa syntyneen, ympäri Eurooppaa opiskelleen Olga Lucovnicovan ohjaama, hankalia muistoja käsittelevä Nanu Tudor.

71. kertaa järjestetty festivaali joutui muuttamaan suunnitelmat normaaleista elokuvajuhlista koronapandemian jatkuttua ennakoitua pidempään. Poissa oli 11-päiväinen elokuvatähtien ja filmifanien juhla Potzdamer Platzilla.

Festivaali järjesti digitaaliset katselut ammattilaisille ja medialle maaliskuun alussa. Etätapahtumassa korostettiin, että se ei ole palkintogaala vaan vain palkintojen julkistaminen. Voittajat on pyydetty osallistumaan tapahtumaan.

Berliinin elokuvajuhlat on ollut kävijämäärissä Euroopan suurin elokuvafestivaali. Kävijöitä odotetaan kesäkuussa, jolloin järjestetään yleisölle avoin tapahtuma. Toiveissa on, että silloin rokotusten ansiosta ihmiset voivat istua täysissä elokuvasaleissa. Glamourinkin toivotaan palaavan, sillä kesäkuun tapahtumassa ojennetaan kaikki palkinnot.

Suomalaisen Hamy Ramezanin esikoisohjaus Ensilumi oli ehdolla Generation Kplus -sarjassa. Draama käsittelee turvapaikkaa hakevaa perhettä ja tämän lähipiiriä.

Palkinnon sai kiinalaisen Han Shuain ohjaama nuorisodraama Han Nan Xia Ri.

Mediataidesarja Forum Expandediin valittiin Jonna Kinan videoteos After Life followed by Red Impasto Jar. Minimalistinen teos käsittelee arkeologisten kohteiden ryöstöjä.