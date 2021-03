Kirjallisuuden Nobel-palkinto keskeytti Kazuo Ishiguron työskentelyn 2017, ja niin romaani tekoälystä valmistui vasta koronapandemian alla. Sekin näkyy tarinassa kahtia jakautuneesta, epävakaasta yhteiskunnasta ja toivosta, että tiede pelastaa meidät, kertoo Ishiguro yhteishaastattelussa. Se järjestettiin – niin kuin kaikki palaverit nykyään – etänä verkossa.

Tabletti on keittiön pöydällä, sen ruudulla kolme miestä istuu kukin omassa nelikulmiossaan. Jokaisen takana näkyy huonekaluja, kasveja, tauluja: palasia toisista, vieraista elämistä. Se on kokemus, joka on tänä vuonna tullut monille kovin tutuksi.