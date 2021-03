Belgialainen esikoiskirjailija yhdistelee runollista ilmaisua, raakaa väkivaltaa ja lumoavaa fantasiaa.

Oikeaa elämää on dramaturgi Adeline Dieudonnén esikoisromaani.­

Romaani

Adeline Dieudonné: Oikeaa elämää (La vrai vie). Suom. Saara Pääkkönen. WSOY. 189 s. Saatavana myös äänikirjana.

Miten kiltistä lapsesta kasvaa ihmishirviö? Jos viatto­muuden menettää, voiko sen saada takaisin? Belgialainen Adeline Dieudonné kuvaa pahuutta sadun logiikalla.

Vuonna 1988 syntynyt Dieudonné tunnetaan kotimaassaan dramaturgina, näytelijänä ja stand up -koomikkona. Oikeaa elämää on hänen esikoisromaaninsa. Pienestä romaanista tuli heti tapaus. Se voitti maan suurimman kirjallisuuspalkinnon Prix Victor - Rosselin.

Oikeaa elämää -romaanin lajittyypin määrittely on aiheuttanut kirjamaailmassa melkoista päänvaivaa. Se on merkillinen yhdistelmä arkirealismia ja yliluonnollisuutta. Romaania on luonnehdittu Belgiassa muun muassa kauhuksi ja trilleriksi. Jotkut ovat löytäneet siitä mustaa huumoria. Takakannessa sitä verrataan Stephen Kingiin.

Dieudonnén tiivis, runollinen ilmaisu on kuitenkin aivan erilaista kuin Kingin jutustelevasta tyyli. Hirviötkin ovat toista maata. Väkivalta ei kiihdytä vaan inhottaa.

Yksi uusi vertailukohta voisi olla Reidar Palmgrenin maaginen realismi. Toden ja sadun sekoitus tuntuu saman tapaiselta: naiivilta, mutta väkevältä.

Tavallaan Oikeaa elämää kertoo ihan tavallisesta perhehelvetistä. Isä mököttää ja pahoinpitelee äitiä. Äiti on hytisevä ihmisraunio, jolla ei ole enää luonnetta tai omaa tahtoa. Lapset juoksentelevat omilla teillään. Isosisko, tarinan nimettömäksi jäävä sankari, rakastaa pikkuveljeään Gillesiä yli kaiken.

Kotona on myös pelottava ruumiiden huone, jossa säilytetään täytettyjä eläimiä, trofeita, norsun syöksyhammasta ja muita isän metsästysmuistoja. Kun ympäröivä väkivalta käy ylivoimaiseksi, Gilles menee kuiskuttelemaan täytetylle hyeenalle. Täytetty kammotus ymmärtää pojan tilanteen. Se avaa – symbolisesti tai kirjaimellisesti – käytävän Gillesin mieleen.

Käytävää pitkin lapsen mieleen tulvii syöpäläisiä. Jokainen julma teko, jonka hän joutuu todistamaan, vahvistaa niitä. Sisko yrittää palauttaa veljen ennalleen, mutta herttaisesta pojasta kasvaa isän kaltainen sadisti, joka kiduttaa huvikseen lemmikkieläimiä.

Riippunee lukijasta, tuntuuko 1990-luvun ajankuva, raa’at väkivaltakuvaukset ja sinne tänne ripotellut fantasiaelementit lumoavalta vai epätasapainoiselta yhdistelmältä.

Välillä tarinan sisäinen logiikka taitaa vähän horjahtaa. Romaanissa kohdataan fyysikko, joka päättelee luonnonlakien muuttuvan orgasmin huipulla. Välillä ollaan syvällä symboliikan suossa, sitten tavallisessa arjessa, jossa sankaritar käy koulua ja hoitaa naapurin lapsia.

Eläinsymboliikka on aluksi vahvaa, mutta Dioudenné luottaa siihen hieman liikaa. Julmuus on peto, mutta rakkauskin herättää ihanan pedon nuoren naisen vatsassa. Otuksia on lopulta moneen lähtöön ja osa unohtuu matkan varrelle.

Dieudonnén dramaturgitausta näkyy tarinankuljetuksen tiukkuutena ja tarkoituksenmukaisuutena. Kohtaukset ovat niin tiiviitä, että juonikaavio paistaa vähän läpi. Toisaalta eihän kaikkiin romaaneihin ole tarkoitus vajota lueskelemaan ja nautiskelemaan. Alle 200-sivuinen Oikeaa elämää on nopea, ravisteleva elämys.

Ennen kaikkea sen on upea esimerkki taiteen kyvystä selittää selittämätöntä. Joskus inhimillinen julmuus on melkein käsittämätöntä, eikä siitä saa otetta arkiajattelulla. Diudonnén sadunomainen tyyli tuntuu analyyttiselta ja oudon järkeenkäyvältä tavalta kuvata väkivallan kierrettä.

Parhaiten mieleen jää päähenkilö: tyttö, joka kasvaa ja kukoistaa huonoissakin olosuhteissa. Hän rakastaa fysiikkaa, koiranpentuja ja vauvoja ja ottaa päättäväisesti elämältä sen, minkä tarvitsee. Tyttö on liikuttava yhdistelmä hellyyttä ja kovuutta – kuten koko romaani, ja ehkä koko elämäkin.