Dokumentti ruotsalaisesta Hilma af Klintistä vie näkyjen maailmaan.

Millaista on se todellisuus, jota silmä ei tavoita?

Tuota kysymystä pohti vuosikymmeniä ruotsalainen taiteilija Hilma af Klint (1862–1944), jonka nimi on kirjoitettu taidehistorian lehdille vasta hänen kuolemansa jälkeen, yhtenä länsimaisen abstraktin taiteen pioneereista.

Saksalainen ohjaaja Halina Dyrschka kertoo intoutuneesti Hilma af Klintin poikkeuksellisesta tiestä menestykseen dokumenttielokuvassaan Hilma af Klint – ilmeisen tuolla puolen (2019). Huolella rakennetussa dokumentissa on runsaasti haastateltavia, tarkasti rajattu näkökulma ja visuaalinen ote, joka saa teokset hehkumaan.

Kamera sukeltaa af Klintin arvoituksellisiin teoksiin ja luo siltoja luonto­kuvien ja maalausten välille. Rinnastukset muutamiin modernin taiteen keskeisiin teoksiin ovat hykerryttäviä, sillä ruotsalaistaiteilija maalasi teoksensa vuosikymmeniä tunnettuja miestaiteilijoita aikaisemmin.

Hilma af Klint valmistui Tukholmassa Kuninkaallisesta taideakatemiasta vuonna 1888, hankki elantonsa muotokuvilla ja kuvitustöillä, oli kiinnostunut tieteen edistysaskelista ja aikakauden muotiuskonnosta teo­sofiasta. Siinä naisetkin pääsivät ääneen, jopa johtajina.

Hilma af Klint (1862–1944) piti esoteerisen tuotantonsa hyvin pienen piirin tiedossa elinaikanaan.­

Hilma af Klint osallistui myös seansseihin, joissa seurusteltiin henkimaailman kanssa. Neljän naisystävän kanssa hän kokoontui kymmenen vuoden ajan istuntoihin, joista jäi jälkimaailman ihmeteltäväksi tuhansia muistikirjojen sivuja automaattipiirustuksineen. Automaattipiirustuksissa jonkun ulkopuolisen voiman koettiin ohjaavan tekijää.

Vuonna 1906 Hilma af Klint alkoi maalata aiemmasta tuotannostaan täysin poikkeavia ­abstrakteja teoksia, joiden hän koki syntyvän henkimaailman ohjaamana. Omana aikanaan taiteilija näytti näitä töitä vain harvoille ja valituille ja määräsi, että niitä saa esittää julkisesti vasta 20 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Hän sulki itse itsensä taideinstituutioiden ulkopuolelle, koska koki, ettei oma aika ollut vielä kypsä ymmärtämään teoksiin kätkeytyvää sanomaa.

Dokumentissa tarkastellaan terävästi sitä, miten vaikea taidehistoriaan on jälkikäteen päästä, jos on aikanaan jäänyt kaupallisen myyntikoneiston ja museoinstituutioiden ulkopuolelle, kuten Hilma af Klint abstraktin tuotantonsa osalta oli.

Hänet onnistuttiin kuitenkin kirjoittamaan taiteen kaanoniin myöhemmin, monenlaisten sattumien kautta, kuten monien haastattelujen kautta käy ilmi.

Paljon taiteilijan monipolvisesta tarinasta jää puuttumaankin, kuten se tieto, että Hilma af Klintin ensimmäinen yksityisnäyttely oli Suomenlinnassa vuonna 1988 ja lähti täältä myös muun muassa New Yorkiin. Guggenheimin museon kaikkien aikojen katsotuimmaksi näyttelyksi noussut Paintings for the Future (2018–2019) ei siis ollut ruotsalaistaiteilijan ensiesittely New Yorkissa.

Innostuneesti kansainvälisesti vastaanotettu dokumentti sai ensiesityksensä Suomessa Docpoint-festivaaleilla tammikuussa 2020, ja se on ollut myös Kino Engelin ohjelmistossa.

Henkimaailmojen jälkeen voi käyttää toisen puolitoistatuntisen kehollisuutta pohtivan dokumentin parissa.

Evelyn Schelsin ohjaamassa Body of Truth -dokumentissa (2019) kehon viisaudesta puhuvat Marina Abramović, Sigalit Landau, Shirin Neshat ja Katharina Sieverding.

Serbialaissyntyinen, nykyään New Yorkissa vaikuttava Abramović hakee performansseissaan vapautta kivun kautta, ja iranilaissyntyinen Shirin Neshat tutkii naiskehon poliittisuutta entisen kotimaansa kulttuurissa. Israelilainen Sigalit Landau on käsitellyt installaatioissaan yhteiskunnallisia teemoja, ja valokuvaaja Katha­rina Sieverding tunnetaan erityisesti abstrakteista omakuvistaan. Heillä kaikilla on vahva näkökulma työhönsä ja paljon kiinnostavaa sanottavaa.

