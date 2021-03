Toimittajan iloksi vuosituhannen vaihteessa tehty kotimainen jungle ei jäänyt klubien tanssilattioille, eivätkä nuorten seikkailukirjat loppuneet 1980-luvulle. Lisäksi yli 50 vuoden takainen sensaatiomessu on nyt äänitetty alkuperäistä kunnioittaen.

Tapahtuma kesti vain muutaman sekunnin, mutta se on syöpynyt mieleeni.

Oli vuosi 1996. Olin päässyt aikuisten töihin, mutta mielsin yhä itseni opiskelijaksi ja kreisibailaajaksi. Hieman olin tullut vastaan pukeutumalla aiempaa siistimmin.

City-käytävässä näin nuoren naisen, jonka habitus oli astetta happoisemmista reiveistä: batiikkivärjätty paita, piriverkkarit ja hassu hattu. Hän jakoi teknobileflaijereita kaikille nuorten aikuisten näköisille ohikulkijoille.

Fantastista, ajattelin. Kohta pääsemme reivaamaan tyttöystäväni kanssa johonkin kolhoon varastorakennukseen! Mutta kohdallani nainen loi minuun hissikatseen, astui askeleen taaksepäin ja veti flaijerinipun selkänsä taakse. Olin murtunut.

Mitä isoksi kasvamisen myötä sitten menetin? Ainakin sähäkkää musiikkia. Noina vuosina yöbileissä ja reiveissä kehittynyt kotimainen elektroninen drum & bass oli noussut isoon huutoon ja genren elinvoimaa riitti vuosituhannen toiselle puolelle.

Musiikkityyli jungle (”junkka”) ei olisi aikoinaan julkaistuna menestynyt kaupallisesti, mutta onneksi vuosituhannen vaihteessa tehdyt raidat eivät ole jääneet kovalevyjen kätköihin. Mesenaatti-yhteisrahoitusalustan avulla tehdylle tuplavinyylille Northside – The First Wave of Finnish Jungle’n’Bass on koottu raitoja vuosilta 1997–2005.

Tekijät eivät sano minulle mitään. En tiedä keitä olivat vaikkapa Samuel & Nasley, Muffler tai Fanu. Heidän kultakaudellaan keskityin vaippojen vaihtoon. Nyt kuultuna raitojen tempo saa kuitenkin jalan ja kropan nykimään. Tässä pala suomalaisen musiikin historiaa, joka oli jäädä klubien tanssilattioille.

Eri esittäjiä: Northside – The First Wave of Finnish Jungle’n’Bass (Straight Up Breakbeat)

Muskettisoturin seikkailut

Tympivätkö dystopiat ja supervoimilla varustetut fantasiahahmot? Ei hätää, klassiset nuorten seikkailukirjat eivät loppuneet 1950–80-luvuilla julkaistuun 265-osaiseen Nuorten toivekirjastoon (WSOY). Viime vuonna ilmestynyt Victor, suomalainen muskettisoturi kertoo luoteis-Ranskassa varttuneesta Victorista, joka päättää aikuistut­tuaan selvittää kuka murhasi hänen suomalaisen isänsä Tapani Långenskiöldin syksyllä 1626.

Seikkailusta ei puutu miekkataisteluita, juonitteluita eikä vetäviä juonenkäänteitä. Muskettisoturi Victorin tie vie Pariisin muurien sisäpuolelle Bastiljin vankilaan, pimeille syrjäkujille, Suomeen ja lopulta jopa Molièren teatteriseurueeseen. Tarinan on kirjoittanut eläkkeellä oleva kieltenopettaja Eila Kautto. Omien sanojensa mukaan hänen tavoitteensa oli tehdä historiallinen seikkailutarina, ”jonka olisin halunnut lukea nuorena”. Sopii myös aikuisille!

Eila Kautto: Victor, suomalainen muskettisoturi (Kustannusosakeyhtiö Hai)

Sensaatiomessu 51 vuoden takaa

Timo Ruottinen oli vasta 20-vuotias, kun hän sävelsi Missa Popularis -messun, joka kantaesitettiin Turun konserttitalossa huhtikuussa 1969.

Klassista, pop-musiikkia ja progea yhdistelevä teos sai kiittävää palautetta, mutta luonnollisesti nosti kiukkua konservatiivissa piireissä – eihän sähkökitaraa oltu aiemmin kuultu kirkossa. Ruottinen on itse kertonut sävellykseensä vaikuttaneen eniten J. S. Bachin H-mollimessun.

Nyt messu on äänitetty mahdollisimman paljon kunnioittaen alkuperäistä versiota. Sovitus on herkullinen sekoitus 1960-luvun lopun hippiradikalismia, klassista ja kirkkomusiikkia. Tuoreeltaan julkaistuna levyä pidettäisiin nyt klassikkona.

Timo Ruottinen: Missa Popularis (Alba)

Eniten uusia varauksia 24.2.–3.3. saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Lucinda Riley: Kadonnut sisar

2) Ida Pimenoff: Kutsu minut

3) Han Kang: Valkoinen kirja

4) Ann-Christin Antell: Puuvillatehtaan

varjossa

5) Donna Leon: Perintöprinssi

6) Anu Patrakka: Häpeän aukio

7) Helena Steen: Paikka hyvässä perheessä

Tietokirjat

1) Aino Huilaja: Pakumatkalla

2) Aki Cederberg: Pyhä Eurooppa

3) Kerttu Kotakorpi: Suomen luonto 2100:

tutkimusretki tulevaisuuteen

4) Eero Hämeenniemi: Napolista etelään

5) Jussi Konttinen: Siperia

6) Osmo Tapio Räihälä: Miksi nykymusiikki

on niin vaikeaa