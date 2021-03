Paratiisiperhe-kuunnelma syntyi Yle Draaman, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yhteistyönä.

Paratiisiperhe on kiinnostava pioneerityö: tietokone-ohjelman kokonaan käsikirjoittama pitkä radiodraama.­

Tänään sunnuntaina Radioteatterissa kuullaan Paratiisiperhe-niminen kuunnelma, jonka on käsikirjoittanut Dramaturg.io 1.4. Kyseessä ei ole nimimerkki, sillä tarina ei ole ihmisen käsi­alaa. Sen on kirjoittanut tietokoneohjelma – tekoäly.

Tekoäly on Suomessa jo pitkään kirjoittanut esimerkiksi uutissähkeitä. Maailmalla teko­älyllä on tehty musiikkia ja kuvataidetta. Käsikirjoittamisessakin sitä on kokeiltu esimerkiksi Sunspring-lyhytelokuvassa 2016 ja Lexuksen automainoksessa 2018.

Nyt Yle Draaman, Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yhteistyönä on syntynyt jopa kansainvälisesti kiinnostava pioneerityö, tietokoneen käsikirjoittama pitkä radiodraama.

Radio on oiva paikka tällaiselle tienraivaamiselle. Siellä kuultiin jo vuosikymmen sitten alan todellinen uranuurtaja, Mikko Kannisen ja Ville Lähteen ääniteos Pispala 2011, jossa tekoäly toimi näyttelijänä ja ihan vähän käsikirjoittajanakin.

Tekoälyä opetetaan tekemään taidetta syöttämällä sille mate­riaalia, esimerkiksi vanhoja ihmisen tekemiä käsikirjoituksia. Tähänastiset koneen tekemät fiktiot ovat siis tavallaan variaatioita, eivät mitään totaalisen uutta.

Tältä pohjalta voisi kuvitella, että pioneerityön lähtökohdaksi olisi otettu kaavamainen draama, kuten dekkari tai tieteisfiktio. Mutta Paratiisiperhe yllättää. Se on taidekuunnelma, tosin kyllä sekin on oman kaavansa löytänyt.

Lähtökohtana on keskiluokkainen perhe, jolla on koti, mökki ja nurmikko, joka pitäisi leikata. Tai siis ehkä on. Kuunnelma nimittäin kyseenalaistaa ihan kaiken tyyliin ”onko nurmikko nurmikko”.

Aforistinen sisältö perustuu runolliseen toisteisuuteen, jota ruokitaan pikku hiljaa uusilla elementeillä. Todella kummalliselle dialogille alkaa vähitellen löytyä oma logiikkansa. Mutta se ei taida olla inhimillistä logiikkaa.

Suurin haaste tekoälyn koodaamisessa lienee tunteiden opettaminen algoritmille. Se kuuluu myös Paratiisiperheessä.

Kuunnelmassa kyllä kysytään, ”pidätkö sä minusta”, mutta se kuulostaa aivan samalta kuin ”leikkaatko sä nurmikon” tai ”voisinko mennä mökille”.

Tarinan ainoa draamallinen käänne, joka tapahtuu tasan puolessavälissä, kuittautuu täsmälleen samalla tavalla: se ei herätä mitään tai johda mihinkään. Kohta ollaan taas samassa kehässä mukiinmenevässä kodissa tai aurinkoisella mökillä. Suunnilleen samassa kohdassa kuunnelma myös muuttuu puuduttavaksi eikä enää kehity.

Pioneerityönä Paratiisiperhe on joka tapauksessa kiinnostava. Mitä lieneekään luvassa, kun tämä kehityshanke ottaa seuraavat askeleensa?

Kuunnelman on ohjannut ihminen, Juha-Pekka Hotinen. Rooleissa ovat Krista Putkonen-Örn, Niina Koponen, Wenla Reimaluoto, Timo Torikka, Martin Bahne ja Alex Anton.

Keskiluokkaista arkirealismia vääntelee erilaisiin solmuihin äänisuunnittelija Tuomas Skopa.

Paratiisiperhe – variaatioita, Radio 1 klo 15.00 ja Areena.