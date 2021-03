Kokosimme naistenpäivänä julkaistavaan digitaaliseen erikoislehteen haastattelut kahdeltakymmeneltä naiselta, joiden ajatuksiin ja elämään jokaisen kannattaa tutustua.

Naistenpäivää on juhlittu kansainvälisesti 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Se on liittynyt vuosien saatossa niin naisten oikeuksien vaatimiseen kuin rauhanliikkeeseen.

Historiallisesti naistenpäivä on ollut täynnä tiukkaa asiaa, mutta nykyisin, kun some täyttyy naistenpäivän toivotuksista ja naisille jaetaan ruusuja kaupungilla, joku aina älähtää. Miksi juhlitaan naisia? Onko vain yksi päivä vuodessa, jolloin naiset ovat tärkeitä? Onko tästäkin tullut vain yksi tapa saada ihmiset ostamaan turhaa tavaraa?

Liian usein päädymme ajattelemaan, että Suomessa asiat ovat tasa-arvon kannalta jo todella hyvin ja ainakaan ongelmat eivät koske itseä. Vaikka naistenpäivä voi tuntua muinaisjäänteeltä tai turhakkeelta, kaikki tilaisuudet parantaa naisten asemaa yhteiskunnassa pitää yhä käyttää.

Anu Silfverberg kirjoittaa Sinut on nähty -kirjassaan elokuvien naisista ja siitä, miten heidät on vuosien ajan esitetty miehisen katseen kautta. Ryhdyin lukemaan kirjaa, koska sitä kehuttiin minulle monesta suunnasta, mutta oikeasti ajattelin: en minä tarvitse tätä, minä tiedän nämä asiat.

Sain yllättyä, sillä kirja tarjosi minulle tukun uusia ajatuksia ja itseymmärrystä. Sen jälkeen olen katsonut monta elokuvaa miettien, eikö niihin todella ole saatu yhtä ainutta kokonaista, toimivaa naishahmoa – lasten kanssa katsotusta vanhasta Ice Age -animaatiosta (2002) alkaen. Ei ole ihme, että olen monien muiden naisten tavoin oppinut koko ikäni samastumaan mieshahmoihin.

HS:n haastattelussa Silfverberg muistutti, miksi elokuvien naiskuva on tärkeä:

”Kyse on taiteen koko ihmiskuvasta. Kyse on siitä, kenellä on mahdollisuus kertoa ihmisyydestä ja millä tavalla. On valehtelua väittää, että sillä ei ole väliä, kuka kertoo.”

Monien on vaikea sietää koko keskustelua sukupuolesta varsinkin taiteessa, mutta mitä näemme, luemme ja kuuntelemme vaikuttaa meihin, halusimme tai emme.

Anu Silfverberg on yksi viisaista naisista, joiden haastatteluja kokosimme naistenpäivänä julkaistavaan digitaaliseen erikoislehteen. Siinä esittelemme kaksikymmentä naista, joiden ajatuksiin ja elämään jokaisen kannattaa tutustua. Mukana on niin uusia tekijöitä kuin asemansa vakiinnuttaneita mutta ajankohtaisia kulttuurimaailman vaikuttajia. Pois jäi monta, jotka olisimme halunneet ottaa mukaan.

Näitä haastatteluja ei ole tehty vain naistenpäivää varten, mutta nyt on hyvä hetki miettiä, mitä heiltä kaikilta voi oppia.