Rikosdokumentti Murder Among the Mormons on ylipitkä ja toisteinen mutta aiheeltaan virkistävän poikkeava

Netflixin uusi true crime -sarja kertoo, mikä johti pommi-iskuihin Salt Lake Cityssä 1985.

Vuonna 1985 kolmen pommi-iskun sarja ravisteli Salt Lake Cityä, Utahin osavaltion pääkaupunkia Yhdysvalloissa. Kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti.

Murhista kertoo Netflixin rikosdokumentti Murder Among the Mormons (2021).

Kun Salt Lake Cityn pommi-iskuja selvitellään, alkaa pian vaikuttaa vahvasti siltä, että ne liittyvät mormonikirkkoon sekä sen vanhoihin kirjallisiin dokumentteihin.

1980-luvulla esiin nousseet dokumentit ovat rahallisesti hyvin arvokkaita ja samalla sisällöltään jonkin verran kiusallisia mormonikirkolle. Niiden arvellaan yleisesti muuttavan käsityksiä mormonikirkon histo­riasta.

Murhaaja ja hänen todelliset motiivinsa paljastetaan kolmi­osaisen dokumenttisarjan toisessa jaksossa.

Mormonismi on peräisin 1820–1830-luvun Yhdysvalloista, eli se on huomattavasti nuorempi kuin monet suuret uskonnot. On sen vuoksi ihan järkevää toivoa tai pelätä, että kirkon alkuvuosilta löytyisi uutta ja mullistavaa todistusaineistoa.

Dokumentissa tulee esiin myös väläyksiä 1980-luvun mormonikirkosta. Se oli nykyistä selvästi pienempi ja kömpelömmin johdettu laitos. Enemmän taustoitusta mormonismista olisi tehnyt dokumentille hyvää.

On ehdottomasti miellyttävää, että true crime -sarjassa on kerrankin mukana jonkinmoisia annoksia uskonnon historiaa ja teologiaa. Niitä olisikin saanut olla enemmän ja ihmisten tunnekokemuksia vastaavasti vähemmän.

Murder Among the Mormons on huomattavan ylipitkä ja it­seään toistava, varsinkin loppupuolella.

Mutta poikkeavan aiheensa vuoksi se on myös ihan virkistävä lisäys rikosdokumenttien tarjontaan.

Murder Among the Mormons, Netflix.