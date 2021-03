Dream-produktiossa ovat mukana myös Royal Shakespeare Company ja Philharmonia Orchestra.

William Shakespearen Kesäyön unelma -näytelmään vapaasti pohjautuva interaktiivinen Dream-produktio saa ensi-iltansa verkossa ensi viikolla nimekkään esiintyjäjoukon voimin. Esiintyjiin on nyt liittynyt myös rock-legenda Nick Cave, joka lausuu ”metsän äänen” osuudet.

Immersiivisen produktion musiikillinen johtaja on lontoolaisen Philharmonia Orchestran ylikapellimestari Esa-Pekka Salonen.

”Nick on mukana ääninäyttelijänä ja hänellä on ikoninen, hyvin tunnistettava ääni. Häneltä on mukana muutama repliikki”, Salonen selventää puhelimitse HS:lle San Franciscosta.

Maineikas Royal Shakespeare Company on mukana kahdeksan näyttelijän voimin, ja ohjaajana on Robin McNicholas. Muita yhteistyökumppaneita ovat Manchester International Festival ja Marshmallow Laser Feast sekä Britannian hallitus, joka tuki yhteishakemusta.

”Tämän piti alun perin olla installaatio tyhjillään olevassa ränsistyneessä tavaratalossa, mutta sitten tuli pandemia ja nyt teemme produktion verkossa mutta käyttäen juuri tähän produktioon tehtyä huipputeknologiaa”, Salonen kertoo.

Musiikkina on Salosen johtamia Philharmonia-äänityksiä klassisen musiikin perusohjelmistosta sekä osia Salosen omasta Gemini-sävellyksestä ja ruotsalaisen Jesper Nordinin Ärr-sävellyksestä. Nordinin sävellyksen rytmiikka on saanut inspiraatiota extreme metalia esittävältä Meshuggah-yhtyeeltä.

”Musiikki nauhoitettiin noin kolme päivää ennen lockdownia tekniikalla, jossa on esimerkiksi eristetty orkesterin eri soitinryhmiä tätä produktiota varten”, Salonen kertoo.

Lisäksi mukana on interaktiivista esityksen aikana syntyvää musiikkia, jossa äänimaailma reagoi esimerkiksi näyttelijöiden liikkeisiin Nordinin gestrument-käyttöliittymän avulla.

Näyttelijöiden lisäksi elävässä esityksessä ovat mukana myös näyttelijöiden avatar-hahmot, ja mukana on tietokonepeleissäkin käytettyä teknologiaa. Tämä tuo mieleen esimerkiksi Salosen ja Kansallisoopperan taannoisen Laila-produktion, jossa käytettiin osin vastaavia keinoja.

”Lailaan verrattuna tämä on enemmän teatteriesitys”, Salonen sanoo.

”Mutta tässäkin pyritään kartoittamaan, mihin esittävä taide on menossa ja miten huipputeknologia voi sitä auttaa. Pandemia on vain lisännyt keskittymistä siihen, miten saadaan taiteellisesti vaikuttavia kokonaisuuksia, joihin voidaan ympätä live-elementtejä virtuaalisessa ympäristössä.”

Yleisö voi ostaa kymmenen punnan (noin 12 euron) lipun, joka oikeuttaa osallistumaan produktioon esimerkiksi kontrolloimalla esitykseen kuuluvia ”tulikärpäsiä” oman tietokoneen kautta. Tavanomainen katselu on ilmaista.

Esitykset ovat 12.–20. maaliskuuta. Esitykset kestävät noin 50 minuuttia.

Lisätietoja löytyy Dream-produktion kotisivuilta tämän linkin takaa.