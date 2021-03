Kirjat vastaavat korona-aikana patoutuneeseen matkustamisen tarpeeseen, mutta niiden sanomaa väännetään turhan selkeästi rautalangasta.

Novelli ja romaani

Maritta Lintunen: Boriksen lapset. WSOY. 201 s.; Kirjeitä suolavuonolta. WSOY. 248 s.

Suomenkielinen elämä itärajan takana on niin moninaista, että aiheen kuvaamiseen ei riitä romaani: tarvitaan novellikokoelma.

Maritta Lintusen Boriksen lapset tarkentaa monentyyppiseen kulttuurivaihtoon rajan molemmin puolin. Kokonaisuus on vivahteikas mosaiikki, jossa yksittäiset kertomukset ahkeroivat liikaakin ollakseen vetäviä ja erottuvia.

Kirja näyttää, että novellit voi ankkuroida tiettyyn miljööseen ja mielenmaisemaan kuten romaaninkin, mutta aihepiiriä on novellin keinoin helpompi lähestyä useammasta näkökulmasta erilaisin äänin ja valotuksin.

Keskushenkilöinä on sodassa kadonneita sukulaisia etsiviä suomalaisia, mutta myös heitä kahvilassa Käkisalmella palveleva ukrainalainen nainen, jonka suku on Stalinin toimesta siirretty alueelle sodan jälkeen.

On Karjalan-juurista innostunut ekstrovertti markkinointipäällikkö, joka vaihtaa stadinsa leveään karjalanmurteeseen heti kun raja on ylitetty, ja toisaalla Edith Södergranin talossa Raivolassa vieraillut ikuinen opiskelija, joka kokee Edithin puhuvan hänelle haudan takaa ja kehottavan vastaavan ränsistyneen talon hankintaan.

Novellikirjojen markkinointia lienee hankaloittanut niiden temaattinen hajanaisuus. Aiheita janoavassa ajassa uutiseksi ei tahdo riittää, että kirjailija x on jälleen kirjoittanut kymmenen lyhyttä kertomusta.

Ilahduttavia merkkejä on kuitenkin ilmassa siitä, että tämä nopealiikkeinen kirjallisuudenlaji on vähitellen nousemassa julkaisukuopastaan – esikoisnovelleja julkaistaan tänäkin keväänä monia.

Maritta Lintunen edustaa kunnialla perinteisempää suku- ja ihmissuhdenovellia Harry Salmenniemen ja Maija Sirkjärven kaltaisten lajia laajentavien nuorempien tekijöiden rinnalla.

Lintunen julkaissut pitkää proosaa ja runojakin, mutta erityisen tunnustettu ja kyvykäs hän on juuri lyhytproosan saralla. Hän on opiskellut musiikkia, ja läheinen suhde äänitaiteeseen näkyy niin proosan pakottomassa rytmissä kuin aihevalinnoissakin. Lintusella on taito upottaa lukija nopeasti keskelle tapahtumia uudessa miljöössä, pystyttää ihmissuhteiden verkosto ja sukuhistoria kuin tyhjästä.

Itäraja tarjoaa novelleille otollisen ympäristön tarkastella sukujen kipupisteitä ja kansojen suhteita, joissa sotien varjot yltävät usean sukupolven taakse. Vastenmielisimmiltä tuntuvat ennakkoluuloja puhkuen ja eltaantuneita sotafantasioita elätellen rajan taakse törmäilevät urokset – mutta heidänkin taustaansa ymmärretään.

Niminovellissa arkistossa työskentelevä nainen jäljittää yhden vuoden ajan Viipurissa musiikkia opiskellutta paltamolaista viulistia, joka on kadonnut ennen sotaa. Myös muualla historiasta lähes pois pyyhkiytyneet saavat erityishuomiota – ainakin yksi teksti, rajan yli karannutta orpolasta kuvaava, perustuu arkistolähteisiin.

Hyvä novelli on kuin perinneruoka, jonka oikeaa reseptiä on syytä varjella mustasukkaisesti. Juoni on saatava soviteltua siihen kapeaan rakoon, joka miljöön ja lauserytmin väliin jää.

Vaikka Lintunen hallitsee nopeat leikkaukset ja uskottavan maailman luomisen, rakenteen tasolla tekstit jättävät tällä kertaa toivomisen varaa. Suurinta osaa novelleista ei oikeastaan tarvitse tulkita mitenkään, ne vääntävät kyllä loppupuolella sanomansa rautalangasta:

”Murheiden mittakaavat eivät noudattaneet kohtuullisuuden ja järjellisyyden lainalaisuuksia. Konkurssit, lihaan koteloituneet sirpaleet tai muuttokuormasta hylätyt kahvikalustot saattoivat tehdä tuhojaan polvesta polveen,” erään novellin kertoja pohdiskelee, juuri kun ajattelen kirjata arvioon vastaavan havainnon.

Juonen tasolla taas jo pelkkä taiten luotu hylätyn karjalaiskylän pysähtynyt tunnelma kantaisi monesti pidemmälle ilman väkisin pedattuja yllätyskäänteitä.

Lintusen kyvystä upottaa lukija maisemaan, tällä kertaa pohjoisnorjalaiseen, tarjoaa vakuuttavamman näytön syksyllä julkaistu Kirjeitä suolavuonolta, joka edustaa kirjeromaanin tätä nykyä harvinaista lajityyppiä.

Ärsykkeitä tulvivassa julkisuudessa kirjallisuus usein fetisoidaan rauhaa, keskittymistä ja hiljaisuutta edustavaksi harrastukseksi. Kirjeitä suolavuonolta tuskin voisi alleviivata enempää, vaikka sijoittuisi huopatossutehtaalle: päähenkilö, kirjeet kirjoittava Sigvald Johanssen on maailman paras akustiikkasuunnittelija, joka koluaa vuonoja etsiessään täydellistä paikkaa uudelle konserttisalille.

Hän vihaa modernia viestintäteknologiaa ja kommunikoi kirjeitse. Teoksessa hän kirjoittaa niitä lapsuudenystävälleen Olafille, oslolaiselle miljonäärille ja öljypomolle, joka rahoittaa Sigvaldin hankkeita. Erään lapsuudentrauman seurauksena Olaf on Sigvaldista riippuvainen, eikä uskalla sanoa tälle ei, vaikka akustiikkanero vaihtaa lennosta suunnitelmaa huomattavasti epäkaupallisempaan äänilaboratorioon.

Juoneen kuuluu myös EU-byrokraatti Ariana Gramatidis, joka puuhaa kreikkalaiselle kotisaarelleen amfiteatteria, jossa antiikin draamoja voisi esittää alkuperäisessä asussaan – romaanin tiedot aiheesta perustuvat viimeaikaiseen tutkimukseen. Hanketta varten hänen on tavoitettava Sigvald, joka ei todellakaan tee sitä helpoksi.

Hahmot on tyypitelty vähän heppoisesti kansallisten stereotyyppien mukaan: ”Hän näyttää menneiden aikojen hiihtokuninkaalta”, sanoo Ariana Sigvaldista. ” – Mutta minä olenkin kreikatar ja tulkitsen häntä verhon lävitse, joka on kudottu Peloponnesoksen helteestä, merisuolasta ja simpukankuorista.” Jännite näilläkin keinoin saadaan syntymään.

Kirjeitä suolavuonolta hyödyntää oivallisesti kirjeviestintään liittyvää mahdollisuutta olla vastaamatta, ja näin Sigvald pysyy epätietoisena Olafin terveydentilasta, jonka lukija jo tuntee.

Paljosta tapahtumisesta ja jännittävistäkin käänteistä huolimatta teoksen päällimmäiseksi tunnelmaksi jää meren uhanalainen rauha, jonka yhä voi siellä täällä kohdata, niin pohjoisessa kuin etelässäkin.