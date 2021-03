Sivistys murenee Claudio Magrisin aateromaanissa – parasta romaanissa on Istrian niemimaan historian syväluotaus

Istrian niemimaalla Titon partisaanit murhasivat tuhansia italialaisia ja piilottivat ruumiit onkaloihin.

Romaani

Claudio Magris: Toinen meri (Un altro mare). Suom. Hannimari Heino. Impromptu. 115 s.

Harva kirjailija on käsitellyt tuotannossaan yhtä antaumuksellisesti Triesten ja Istrian kulttuurisia, poliittisia ja kulttuurisia jännitteitä kuin 1990-luvulla Friuli-Venezia Giulian senaattorinakin yhden kauden toiminut Claudio Magris. Näin on myös omintakeisessa pienoisromaanissa Toinen meri, joka ilmestyi alkukielellä jo vuonna 1991 – viisi vuotta myöhemmin kuin tunnetuimman triesteläisen nykykirjailijan magnus opus Tonava.

Jos Tonava oli laaja panoraama Keski-Euroopan kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, Toinen meri avaa tarkasti rajatun näkökulman ihmisen paikkaan historian, maantieteen ja filosofisen vakaumuksen eksistentiaalisessa ristiaallokossa.

Osin hämmentäväksi lukukokemuksen tekee se, että Toinen meri on yhtaikaa sekä reaalinen että unenomainen tarina. Se hyödyntää oikeita historiallisia henkilöhahmoja, mutta Claudio Magris (s. 1939) ei kuitenkaan pyri pitäytymään orjallisesti näiden henkilöhahmojen virallisissa elämäkerroissa, vaan ottaa kaunokirjallisia vapauksia luodakseen sellaisen metafyysisen todellisuuden, jossa näkymätön on yhtä tärkeää kuin näkyvä.

Siinä poissaolo on läsnäoloa.

Lyyrisesti hengittävän pienoisromaanin henkilögalleriaan kuuluvat Habsburgien Nizzana tunnetun Gorizian keisarillisen kymnaasin luokkatoverit, Enrico Mreule, Carlo Michelstaedter, Nino Paternolli ja Igino Valdemarin. Samaan älylliseen piiriin lukeutuvat myös Carlo Michelstaedterin isosisko Paula ja Enrico Mreulen pikkuserkku Carla ja viimeinen vaimo Lini.

Toinen meri on siinä mielessä puhdas aateromaani, että sen käyttövoimana on filosofia.

Kerronta asettaa vastatusten itse oppirakennelman ja sen toteutumisen elämässä. Tässä pienoisromaanin lähtöasetelma.

Syvään pessimismiin taipuvainen Michelstaedter on nouseva post-schopenhauerilainen filosofi, jonka mukaan ihmisen on elettävä koko ajan täysillä, koska elämä saattaa päättyä hetkenä minä hyvänsä. Pienoisromaanin päähenkilö Mreule on Michelstaedterin oppipoika, ainakin filosofin itsensä mielestä.

Heitä yhdistää myös klassisten kielten syvä tuntemus.

Sivistys on kuitenkin murenemassa. Maailma on mullistusten kourissa. Eletään Itävalta-Unkarin lopun alkua, ensimmäinen maailmansota tekee tuloaan.

Mreule pakenee Goriziasta marraskuun lopulla 1909 ja ottaa Triestestä laivan Patagoniaan, jossa hän ryhtyy gauchoksi. Michelstaedter on sitä mieltä, että lahjakas ystävä toteuttaa rohkeasti hänen filosofiaansa ja kääntää selkänsä elämän sovinnaisuuksille ja jokapäiväisyyden turhalle taakalle. Mreulen oikea motiivi jättää Itävalta-Unkari on välttää asepalvelus.

Hän jättää oman aseensa, pistoolin, Michelstaedterille ennen lähtöään. Samalla aseella filosofia ampuu itsensä hengiltä vain vuotta myöhemmin. Sen jälkeen Mreule katoaa entistä päättäväisemmin jonkinlaiseen buddhalaiseen retriittiin. Syvällisemmin hän käy vuoropuhelua vain luonnon kanssa.

Lopulta hän palaa oman meren, Adrianmeren, ääreen Triesteen ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1922. Mutta onko mikään muuttunut? Saman vuoden lokakuussa fasistit marssivat Roomaan. Hän pysyy ulkopuolisena ja viihtyy marginaalissa.

Se on vapauden hinta.

Vaikka Toinen meri sai ilmestyessään Palazzo al Bosco -palkinnon, se ei vakuuta minua täysin. Se maistuu enemmän tai vähemmän pikaiselta sormiharjoitukselta massiivisen Tonavan jälkeen. Toki kovin moni ei taatusti tuntenut filosofi Michelstaedteriä tai Tolstoinkin kanssa kirjeenvaihtoa käynyttä vapaa-ajattelija Mreulea ennen Magrisin kirjaa.

En oikein pääse jyvälle siitä, mitä Magris lopulta haluaa sanoa. Kerronnalla ei ole selvää suuntaa. Sellaisena en oikein osaa pitää historiallisen kuriositeetin kohdentumatonta hyödyntämistä.

Perustelun ironiselle pohjavireelle voi kyllä löytää siitä, että Mreulen moraaliset ja älylliset valinnat kertovat enemmän hänestä itsestään kuin Michelstaedterin filosofiasta. Silti Henkilöhahmot ovat vailla selkeää muotoa kuin rantaan iskevät aallot.

Parasta kirjassa on Istrian niemimaan historian kertaus. Jugoslavian saadessa alueen 2 000 italialaista jää sinne rakentamaan kommunismia, mutta 300 000 pakenee Italiaan. Sitä ennen Titon partisaanit olivat murhanneet tuhansia italialaisia ja piilottaneet ruumiit onkaloihin ja kaivoksiin.