Amanda Gorman kertoi Twitterissä, että vartija väitti hänen näyttävän ”epäilyttävältä” ja seurasi häntä kotiovelle asti.

Runoilija Amanda Gormanista tuli välittömästi tähti hänen esiinnyttyään presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa Washington D.C:ssä. Kaikki eivät kuitenkaan ole tunnistaneet häntä kulttuurivaikuttajaksi: Gorman kertoi Twitterissä, että vartija väitti hänen näyttävän ”epäilyttävältä” ja seurasi häntä kotiovelle asti perjantaina.

”Tällaista on olla musta tyttö: yhtenä päivänä sinua kutsutaan tähdeksi, seuraavana päivänä uhaksi”, Gorman tviittasi.

”Hän vaati saada tietää, onko kyseessä minun kotini. Näytin avaimeni ja menin sisään. Hän lähti eikä edes pyytänyt anteeksi.”

Gorman asuu Kalifornian Los Angelesissa.

22-vuotiaasta, Harvardin huippuyliopistosta valmistuneesta Gormanista tuli ilmiö hänen esitettyään virkaanastujaisissa runonsa The Hill We Climb. Virkaanastujaisten jälkeen Gorman on esiintynyt myös amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -ottelussa, joka on Yhdysvaltain katsotuimpia tv-ohjelmia.

Tällä viikolla Gorman on ollut otsikoissa siksi, että hänen hollantilainen kääntäjänsä vetäytyi tehtävästä saatuaan kritiikkiä siitä, että mustan naisrunoilijan teoksen kääntää valkoinen, muunsukupuolinen henkilö.

Teosta ollaan kääntämässä noin kahdellekymmenelle kielelle.

Suomessa Gormanin kokoelman kustantaa Tammi. Kääntäjää ei ole vielä valittu.

Toisessa tviitissä Gorman lisäsi: ”Tavallaan hän oli oikeassa. Olen uhka: uhka epäoikeudenmukaisuudelle, epätasa-arvolle, tietämättömyydelle.”