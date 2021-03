Eddie Murphy ja Arsenio Hall näyttelevät Prinssille morsian -elokuvan jatko-osassa monia hahmoja, kuten ykkösessäkin.

Kuinka monta sellaista rakennusta maailmasta löytyy, että niissä voi kuvitella asuvan Zamundan utopistisen rikkaan kuninkaallisen perheen?

Entä kuinka moni niistä on vuokrattavissa?

Kuinka moneen saa tehdä muutoksia?

Ja mihin hintaan?

Suurella julkisella tohinalla Amazon Prime -kanavalle saapunut Prinssille morsian -elokuvan jatko-osassa (Coming 2 America) seikkaillaan Eddie Murphyn esittämän hallitsija Akeemin omassa valtakunnassa, kuvitteellisessa Zamundassa.

Akeem kun on taannoisella Amerikan-matkallaan siittänyt aviottoman pojan, joka pääsee nyt hämmästelemään isänsä suunnattomia rikkauksia Zamundaan.

Asetelma on siis käänteinen verrattuna vuonna 1988 ensi-iltansa saaneeseen ykkösosaan. Siinä prinssi palvelijoineen tutustui Queensin köyhyyteen. Jatko-osassa Yhdysvalloissa varttunut perillinen taas kulkee läpi mielettömän loiston ja vaurauden.

Eddie Murphy ja Arsenio Hall olivat mukana jo Prinssille morsian -elokuvan alkuperäisessä versiossa vuonna 1988. Siinä satumaisen rikas prinssi Akeem palvelijoineen tutustui Queensin köyhyyteen.­

Elokuvan tuotantosuunnittelija Jefferson Sage myöntää, että sai tehdä töitä täyttääkseen käsikirjoituksen tarpeet.

”Suurin ongelmamme oli, mistä löydämme talon, joka soveltuu ylenpalttiseksi palatsiksi”, hän kertoo Varietyssa.

Tuotantosuunnittelija ryhmineen lähti siis koluamaan huippulukaaleita. Artikkelissa ei selviä, oliko listalla Elviksen entistä Gracelandia, Michael Jacksonin Neverlandia tai Vladimir Putinin kohuttua palatsia, mutta melkoisia linnoja matkalle on epäilemättä osunut.

Lopulta ryhmä päätyi räppäri Rick Rossin kartanoon Atlantan laitamilla.

Ilmeisesti valinta osui, sillä jopa upporikas Eddie Murphy oli paikasta vaikuttunut.

”Hänen talonsa on niin iso, että pystyimme kirjaimellisesti sisustamalla tekemään siitä palatsin. Se kohtaus, jossa kävelen Afrikan tasangolla ja antiloopit juoksevat taustalla, on kuvattu hänen takapihaan. Hänellä on tilaa 300 hehtaaria tai jotain”, Murphy hämmästeli The New York Timesin haastattelussa.

Räppäri Rick Ross (RICK RO$$) nousi julkisuuteen vuonna 2006, ja tuolloin levy-yhtiöt kävivät hänestä kovan taiston. Voiton vei Jay-Z:n levy-yhtiö miljoonien dollarien arvoisella sopimuksellaan.­

Murphy vähän liioittelee; Rossin tontti on 235 hehtaarin kokoinen. Sekin riittää aika monenlaiseen. Pihalla on muun muassa eläinaitauksia ja baseball-kenttä tulostauluineen. Liki puolentoista miljoonaa litraa vetävä uima-allas on Yhdysvaltain suurin, ja löytyy tontilta järvikin.

Yli 50 000 neliön sisätiloista löytyy toinen uima-allas, koripallokenttä, nyrkkeilysali, keilahalli, äänitysstudio ja elokuvateatteri.

Huoneita on yli sata, mukaan lukien 12 makuuhuonetta ja 21 kylpyhuonetta.

Tuotantoryhmän silmää hiveli myös valtava huonekorkeus sekä yläkertaan johtava koristeellinen portaikko.

Ross itse on julkaissut talostaan kuvia silloin tällöin Instagramissa.

Talon isäntä itse oli elokuvaryhmän tulosta riemuissaan. Varietyssa Ross kertoo, että Prinssille morsiamen ykkösosa on yksi hänen lempielokuvistaan ja että hän oli seota nähdessään Eddie Murphyn ja prinssin palvelijaa esittävän Arsenio Hallin kulkevan talossaan.

Rolling Out -julkaisun mukaan räppäri suunnittelee kartanonsa vuokraamista myös tuleviin elokuvaprojekteihin. Lisäksi elokuva antaa mahdollisuuden järjestää kartanossa maksullisia yleisökierroksia, Ross iloitsee.

Se ei ole huono asia, sillä Ross on tunnettu reteästä rahankäytöstään; hän kirjoittaa artistinimensä ässätkin dollarimerkkeinä.

Ross osti nyrkkeilijälegenda Evander Holyfieldin entisen kartanon vuonna 2014. Sen aikaisten arvioiden mukaan talon sähkölasku on vuodessa parikymmentätuhatta, ja kaikki käyttömenot nousevat yli miljoonaan dollariin.

Eddie Murphy ja Shari Headley Prinssille morsian -elokuvan jatko-osassa.­

Zamundan kuvitteellisen valtakunnan kuningasperhe saattaa olla kitshiin taipuvaista joukkoa, mutta elokuvan miljöön loivat huippuluokan sisustussuunnittelijat, jotka pääsivät kerrankin revittelemään kunnolla.

Arvometalleja on käytetty paljon, kuten elokuva tietysti vaatiikin.

Oman lisänsä värimaailmaan toi myös pukusuunnittelija Ruth E. Carter, joka palkittiin vuonna 2018 Oscarilla Black Panther -elokuvan puvustuksesta.

Prinssin makuuhuoneena toimi Rick Rossin oma makuuhuone, mutta sitä tuunattiin entistä blingimmäksi hopealla ja sinisellä. Sisustuksessa oli jo ennestään käytetty ilahduttavan paljon kultaa, mutta nyt kartano suorastaan vuorattiin lehtikullalla.

Siis tänä digitaalisen kuvankäsittelyn aikakautena!

”Ostimme kaiken lehtikullan, jota maahan tuotiin parin kuukauden aikana”, tuotantosuunnittelija Sage lohkaisee.

Teyana Taylor ja Wesley Snipes esiintyvät Prinssille morsian 2 -elokuvassa.­

Elokuvassa itsekin pienen roolin tehnyt Ross voi nyt katsella kotiaan kotiteatterinsa valkokankaalta ilmeisen tyytyväisenä.

Joihinkin muutoksiin räppäri ihastui niin, että ne jäivät pysyviksi. Muun muassa ruokasaliin vaihdetut tapetit jäivät paikalleen.

”He antoivat minulle myös lahjaksi elokuvassa käytetyn ruokapöydän. Siihen mahtuu 50–60 ihmistä”, Ross toteaa.

Räppärin ihastuminen elokuvan estetiikkaan ei ole ihme, sillä hän suosii ainakin julkisissa esiintymisissään vaatteita, joita voisi kuvitella näkevänsä Zamundassakin.

Kuvitteelliseen afrikkalaisvaltioon sijoittuva elokuva kuulostaa riskialttiilta projektilta näinä herkkinä aikoina, mutta ainakin ensiarvioiden mukaan elokuvassa tehdään aidosti kunniaa amerikkalaisen mustan kulttuurin menestykselle.

Ja mikä ettei: ehkä räppärin hillitöntä kartanoakin voi sellaisena pitää.