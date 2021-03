Väitän, että rap oli – ja on yhä – matalan kynnyksen tapa nuorille tehdä musiikkia ilman akateemisuutta. Se on yksi rapin parhaita, demokratisoivia ja musiikillisen monipuolisuuden mahdollistavia puolia, kirjoittaa toimittaja Arttu Seppänen.

Viime viikolla räppäri Yeboyah käynnisti keskustelun rasismista kotimaisessa räpissä. Yeboyah kirjoitti Instagram-postauksessaan näin:

”Hyvä esimerkki siitä, että Suomessa ei ymmärretä räpin historiaa on se, että tänä vuonna Emma-gaalassa on Rap/R&B-kategoriassa ehdokkaana artisti, joka käyttää biiseissään n-sanaa, haukkuu mustia ihmisiä likaisiksi, eikä ole ikinä ottanut tästä vastuuta tai poistanut näitä biisejä. Tämä ihminen ei arvosta mustaa kulttuuria, ymmärrä räpin historiaa, tekee sillä omaisuuden ja kaiken lisäksi meidän isoin musiikkitapahtuma ja alan ammattilaiset tukee tämän artistin palkitsemista ja on hiljaa tästä aiheesta.”