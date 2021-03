Prinssi Harry ja Meghan Markle antoivat Oprah Winfreylle harvinaisen haastattelun, jonka oikeuksista maksettiin Britanniassa miljoona puntaa.

Prinssi Harryn ja Meghan Marklen ympärillä on ollut paljon kohuja, joita he avaavat Oprah Winfreylle antamassaan haastattelussa.­

Prinssi Harry ja Meghan Markle kokivat hovissa ulkopuolisuutta ja rasismia, pari kertoi maailmankuululle juontajalle Oprah Winfreylle antamassaan haastattelussa. Haastattelu esitettiin CBS-kanavalla Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana, eli varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa. Nyt haastattelun oikeuksia myydään ympäri maailman valtavilla summilla.

The Guardian kertoo, että Sussexin herttuan ja herttuattaren haastattelun oikeudet on myyty kiivaiden tarjoustaisteluiden kautta ainakin seitsemäänkymmeneen maahan. Britanniassa ITV voitti kisan maksamalla haastattelusta miljoona puntaa (n. 1,2 miljoonaa euroa) ja esittää sen maanantai-iltana.

Syynä suurille summille on tietenkin toive sekä katsojien että mainostajien kiinnostuksesta. ITV myy haastattelun lomaan mainospaikkoja jopa 120 000 punnalla (n. 139 000 euroa), mikä on yli tuplasti enemmän kuin samaan aikaan esitetystä paikasta yleensä.

Myös esimerkiksi Ruotsissa haastattelu tullaan näkemään maanantai-iltana. HS:lla ei ole tiedossa, tullaanko haastattelua esittämään Suomessa.

Meghan ja Harry kertoivat Oprah Winfreylle kesällä syntyvän lapsensa olevan tyttö.­

Haastattelua odotettiin etukäteen innokkaasti, sillä Harry ja Meghan elävät omaa elämäänsä irrallaan kuninkaallisesta perheestä, ja osapuolten keskinäisten suhteiden laadusta on esitetty runsaasti spekulaatioita.

Herttuaparin avoimuus yllätti monet. Puolentoista tunnin mittaisessa haastattelussa prinssi Harry ja Meghan keskittyvät erityisesti käymään läpi sitä, miten monin paikoin julmasti ja jopa valheellisesti brittiläinen media ja erityisesti tabloidit ovat heitä käsitelleet.

Huhtikuussa 2020 Harry ja Meghan ilmoittivat, että he tai heidän lehdistötiiminsä ei ole enää missään tekemisissä tiettyjen tabloid-lehtien kanssa ja että näiden toiminta perustuu valheiden levittämiseen. Oprahin haastattelussa herttuapari kertoo, etteivät he saaneet kuningasperheeltä tukea median kanssa käymässään taistelussa.

Meghan kertoo myös, ettei hän saanut apua mielenterveysongelmiinsa vaikka hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Syyksi Meghan kertoo, että sitä ei nähty hyvänä instituutiolle.

Ainoa kevyempi hetki haastattelussa on, kun Meghan ja prinssi Harry puhuvat kesällä syntyvästä lapsestaan, jonka he kertovat olevan tyttö. Harrylla ja Meghanilla on poika Archie Mountbatten-Windsor, joka täyttää toukokuussa kaksi vuotta.

Haastattelussa Meghan kertoo, että ennen Archien syntymää kuninkaallisessa perheessä käytiin keskusteluja ja esitettiin huolta siitä, kuinka tumma lapsen iho tulisi olemaan.

Herttuaparin haastattelussa kertomat asiat ovat herättäneet runsaasti keskustelua sekä sosiaalisessa mediassa että mediassa laajemminkin. Britannian lapsiasiainministeri Vicky Ford kommentoi Sky Newsille maanantaina pariskunnan lapsen ihonväriä koskenutta keskustelua: ”Yhteiskunnassamme ei ole rasismille minkäänlaista sijaa.”

Buckinghamin palatsista haastattelua ei sen sijaan ole vielä kommentoitu.

Meghanille ja Harrylle haastattelu on viimeisin askel Barack ja Michelle Obamaan verrattavissa olevan brändin rakentamisessa nimenomaan Yhdysvalloissa, The Guardianin Mark Sweney toteaa. Viime syyskuussa herttuapari teki Netflixin kanssa usean vuoden sopimuksen useiden erilaisten ohjelmien tekemisestä. Osassa ohjelmista he saattavat esiintyä myös itse.

Sopimukseen sisältyy tv-sarjoja, dokumentteja, elokuvia ja lastensarjoja.

Oprahin haastattelusta Meghanille ja Harrylle ei maksettu.