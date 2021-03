Charlie Chaplin ei unohtanut lapsuutensa köyhyyttä ja antoi tämän näkyä elokuvissaan. FBI tarkkaili Chaplinia vuosikymmenien ajan.

Ne, joiden mielestä vähäosaisten puolustaminen on epäilyttävää, intoutuvat joskus kutsumaan näitä puolustajia kommunisteiksi. Kuuluisin tähän tapaan leimattu lienee Charlie Chaplin (1889–1977), joka ei maailman suurimmaksi elokuvatähdeksi noustuaankaan unohtanut lapsuutensa köyhyyttä.

Ranskalaisdokumentti Chaplin vastaan FBI kertoo Chaplinin joutuneen keskusrikospoliisin johtajan J. Edgar Hooverin silmätikuksi jo kauan ennen Joseph McCarthyn vetämiä 1950-luvun kommunistivainoja. Syitä olivat Chaplinin elokuvien vasemmistolaisen sisällön ohella tuen osoitukset asevelivaltio Neuvostoliitolle sekä epämääräiset naissuhteet.

Sitäkin pidettiin epäilyttävänä, että brittinä syntynyt Chaplin ei koskaan ottanut Yhdysvaltain kansallisuutta. Lopulta tämä kostautui: matkustettuaan Parrasvalot-elokuvansa (1952) Lontoon-ensi-iltaan Chaplin ei enää saanutkaan palata ­Yhdys­valtoihin, vaikka omisti siellä muun muassa elokuvastudion.

Elokuvien osalta dokumentti sisältää parikin virhetulkintaa. Miljonääriroolihenkilön väitetään Kaupungin valoissa (1931) ”leikittelevän kapakassa kohtaamansa juopon elämällä”. Tosiasiassa kohtauksessa, joka nähdään, itsetuhoinen juoppo miljonääri on yrittänyt heittää köysisilmukan kaulaansa, mutta se on päätynyt kulkurin (Chaplin) pään ympäri. Miljonääri on kodittoman kaveri humalassa, mutta ei muista tätä selvin päin.

Toisin kuin dokumentissa väitetään, Ritari Siniparran (1947) vuorosana ”jos tapat yhden, olet murhaaja, jos tapat miljoonia, olet sankari” ei viittaa USA:n oikeuslaitokseen vaan sotaan.

