Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla Kalevala Korun ja Kalevala kartalle -matkailuhankkeen välisestä tavaramerkkiriidasta.

Kalevalaisten Naisten Liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen.­

Aiheeseen liittyy myös Kalevala Korun omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto, jonka puheenjohtaja Ildikó Lehtinen on surullinen, että ”näin hieno ja arvokas asia kuin Kalevala tuli tällaiseen valoon ja osin meidän kauttamme”.

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinne- ja kulttuurijärjestö, jonka eri yhdistyksissä on noin 3 000 jäsentä.

”Meistä tuntui erittäin ikävältä, että meidän rooliamme korostettiin juupas–eipäs-asetelmana.”

Lehtinen haluaa tarkentaa, mitä yhteistyökumppanuudelle Kalevala kartalle -hankkeen kanssa heidän puoleltaan kävi.

Kalevalaisten Naisten Liitto lähti alun perin mukaan Mimosa Sukasen opinnäytetyöhön eli Kalevala kartalle -hankkeeseen, koska liitto kannustaa tällaisiin töihin, Lehtinen sanoo.

”Se oli ihan selvä asia. Olen ollut puheenjohtajana melkein kuusi vuotta ja sinä aikana olemme avustaneet opiskelijoita ainakin 15 opinnäytetyössä.”

Kalevalaisten Naisten Liitto kiinnostui hankkeessa erityisesti kalevalaisesta kulttuuriperinnöstä, sen eteenpäin vieminen kun kuuluu liiton tehtäviin.

”Kalevalaisilla Naisilla on vahva hiljainen tieto tuosta perinnöstä. Emme ole Kalevala-seura, vaan laajojen ihmisryhmien kannalla ja yritämme siirtää hiljaista tietoa eteenpäin alkaen kankaiden viikkaamisesta runonlausuntaan.”

Matkailu sopii kalevalaisen kulttuuriperinnön edistämiseen oikein hyvin, esimerkiksi Kuhmo on yrittänyt erottautua Kalevala-aiheella.

Kun Sukanen perusti hankkeensa taustalle yrityksen, tilanne kuitenkin muuttui, Lehtinen sanoo.

”Jos tarkoituksena on tarjota koruihin liittyviä palveluita, me emme voi olla enää mukana, koska omistamme koruja tekevän yrityksen. Kalevala Korun kanssa kilpailevaa yritystä emme voi tukea”, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mukaan Sukaselta pyydettiin hyvin kauniisti, että asiasta sovittaisiin keskustelun kautta.

”Me emme määränneet mitään.”

Tavaramerkkiriitaa Lehtinen ei kommentoi, se on yritysten välinen kiista ja PRH ratkaisee sen miten ratkaisee.

”Toivon vain, että Kalevalaisten Naisten Liitosta ei jäisi väärä kuva. Liitto ei pahuuttaan jättänyt Mimosan hanketta tai ole sitä vastaan”, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mukaan kävi valitettavasti ilmi vasta myöhemmin, että Sukasen taustalle tulee yritys.

”Yritysmaailma on ihan eri juttu ja emme voi mennä yritysten välisiin kiistoihin mukaan.”

Siitä kenelle Kalevala kuuluu, ei ole Lehtisen mukaan epäselvyyttä. Se kuuluu kaikille.

”Yksi asia mikä kannattaa myös muistaa on, että vaikka Kalevala Koru on liikeyritys, sen tuottoa on aina käytetty hyvään tarkoitukseen eli olemme avustaneet kulttuurintekijöitä, taiteilijoita ja muita.”

Lehtinen on itse kansatieteen tutkija, tutkinut muun muassa suomalais-ugrilaisten kansojen naisten pukuja ja koruja.

”Kun puhutaan siitä, mitä Kalevala Koru edustaa, niin sekin on kulttuuriperintöä, suomalaista osaamista ja korusepän työtä jo yli 80 vuoden ajan. Yritys on jo osa suomalaista kulttuuriperintöä.”