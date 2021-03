Blaue Fraun Tält-teoksessa yksi ihminen kerrallaan pääsee telttaan, jossa hänelle tarjotaan vastaus häntä kiinnostavaan kysymykseen.

Esitystaide

Tältet. Konsepti ja esiityjät: Blaue Frau eli Joanna Wingren ja Sonja Ahlfors, musiikki Olli Ojajärvi, skenografia ja graafinen suunnittelu Johan Isaksson, valot Alina Pajula, puvut Malin Nyqvist, vaatteiden valmistus Sanna Pietilä, äänet Dimitri Paile.

Blaue Frau on Sonja Ahlforsin ja Joanna Wingrenin muodostama feministinen performanssiryhmä. He tekevät teoksia sekä kahdestaan että vierailevien ohjaajien ja muiden työryhmien kanssa. Heidän lähestymis­tapansa on normikriittinen ja he haastavat teatterin valta-asetelmia.

Repertuaariin kuuluu myös podcasteja sekä tv-sarja. Viime syksynä he aloittivat esitystaidesarjansa Tältet, jossa yksi ihminen kerrallaan pääsee vieraaksi telttaan, jossa hänelle tarjotaan vastaus yhteen häntä kiinnostavaan kysymykseen.

Vastaavanlaisia kohtaamisiin perustuvia teoksia on tehnyt Todellisuuden tutkimuskeskus, jonka teoksista esimerkiksi Utopiakonsultaatio antaa mahdollisuuden uusien vastausten löytymiseen.

Tältet on eräänlainen henkinen kauneushoitola. Kysyn, miksi on niin vaikeaa keskittyä siihen tärkeimpään elämässä. Saan vastaukseksi, että minua ja muita ihmisiä estää pelko.

Vastaus on selkeä ja kirkas, olemukseltaan enemmän mantra kuin selvitys. Makuupussien, unisieppareiden, kynttilöiden ja sydänäänien keskellä, intuitio oppaanani, pelon ajattelemisesta tuleekin jonkinlainen esityksen teema.

Ahlfors ja Wingren ovat pukeutuneet valkoisiin kaapuihin, ja tila on steriili ja valkoinen. Teltta sen sijaan on rönsyilevä, new age -henkinen keidas.

Yritys antaa yleisölle mahdollisuus sulkeutua pois hetkeksi siitä kaikesta, mikä nykymaailmassa vie energiat, on ollut ryhmän aiempienkin teosten pohjalla. Esimerkiksi neljä vuotta sitten he loivat 72 tuntia kestävän rave-tapahtuman.

Tältet antaa myös mahdollisuuden sekä esiintyjille että minulle koetella sitä, mikä mahtaa olla roolini missäkin tilanteessa. Olenko asiakas, taiteen äärelle tullut ihminen vai pikemmin ihminen joka yrittää löytää yhden vastauksen elämäänsä?

Esitys on hyvin tarkasti rajattu. Vieras saa rajoittamattoman huomion enkä koe olevani taiteilijoiden taiteellisen kokeilun koekaniini vaan välitetty ja herkästi kohdattu ihminen.

Lopuksi muusikko Olli Oja­järvi improvisoi kohtaamisestamme pienen kappaleen täynnä sinne tänne sinkoilevia ajatuksia ja pelkoja, pieniä toivonkipinöitä ja jopa vähän tanssiin kutsuvaa groovea.

Vallan horjuttamista Blaue Frau harjoittaa nytkin. Hoiva­taiteen aikakaudella Blaue Frau tekee ennen muuta kokemuksellisen taide-esityksen, jossa he käyttävät näyttelijäntyötään ja teatteria omalla tavallaan hoivaamiseen.

Silti kyseessä on esitystaide, ei hoivataide.