Meghan Marklea häväistään samoista asioista, joista Kate Middletonia hellitellään – Brittimedian julma suhtautuminen Meghaniin paljasti, kuinka rasistinen Britannia on

Meghan Markle puhui Oprah Winfreyn haastattelussa brittimediassa kohtaamastaan rasismista.

Syksyllä 2016 brittiläiset tabloidit saivat uuden kohteen. Otsikoihin nostettiin, että prinssi Harryn ”uusi tyttö” Meghan Markle oli kasvanut huumeiden, rikosten ja jengien runtelemalla alueella – sen lisäksi, että hän oli ei-valkoihoinen ja ei-brittiläinen.

Meghan Marklen ja prinssi Harryn Oprah Winfreylle antaman haastattelun jälkimainingeissa on syntynyt uutta keskustelua siitä, miten vihamielisesti tietty brittimedian osa on kohdellut Meghania suhteen alusta lähtien.

Ja alusta lähtien erottavaksi tekijäksi muusta kuningasperheestä on nostettu Meghanin ihonväri. Meghanin äiti on musta, isä valkoinen.

Oprahille antamassaan haastattelussa prinssi Harry ja Meghan puhuivat siitä, miten monin paikoin julmasti ja jopa valheellisesti brittiläinen media ja erityisesti tabloidit ovat heitä käsitelleet. Harry on aiemmin jo kertonut pariskunnan lähteneen hovista brittimedian ”myrkyllisyyden” vuoksi ja sanonut sen olleen tuhoamassa hänen mielenterveyttään.

Huhtikuussa 2020 Harry ja Meghan ilmoittivat, että he tai heidän lehdistötiiminsä ei ole enää missään tekemisissä tiettyjen tabloid-lehtien kanssa ja näiden toiminnan perustuvan valheiden levittämiseen. Parin ilmoitus täyskiellosta koski The Sunia, Daily Mailia, Daily Mirroria ja Expressiä.

Tapa, jolla Meghania on brittimediassa käsitelty poikkeaa vahvasti siitä, miten media on suhtautunut Kate Middletoniin, prinssi Williamin puolisoon.

Tämä näkyy selvästi, kun tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten eri tavoin mediat käsittelivät Katen ja Meghanin raskauksia. Daily Mailin otsikoissa Kate ”siveli hellästi” ”vauvamasuaan”, kun taas Meghanin kohdalla otsikot ihmettelivät, miksei Meghan ”pysty pitämään käsiään erossa vatsastaan” ja arvelivat sen olevan joko ylpeyttä, turhamaisuutta, näyttelemistä – tai jokin new age -tekniikka.

Radiojuontaja James O’Brien kiinnitti asiaan huomiota helmikuun puolivälissä, mutta brittimedian erilaiset tavat käsitellä herttuattaria ovat herättäneet huomiota aiemminkin. Esimerkiksi yhdysvaltalainen BuzzFeed-julkaisu keräsi vuosi sitten listan kahdestakymmenestä otsikosta, joissa Katea hellitellään, kun taas Meghania piikitellään, syyllistetään ja häpäistään tarkalleen samojen asioiden tekemisestä.

Raskausvatsan koskettamisen lisäksi erilaisia otsikoita ovat aiheuttaneet muun muassa avokadon syöminen, joulunvietto, yrityksen perustaminen, kirkon hajustaminen, hääkimppu ja pukeutuminen.

Oprahin haastattelussa Meghan puhui julkaisuissa näkyvästä rasismista. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Britannian lehdistöä syytetään ennakkoluulojen lietsomisesta. Vuonna 2016 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) totesi raportissaan, että vihapuhe on perinteisessä brittilehdistössä, erityisesti tabloid-lehdissä, ”jatkuvasti iso ongelma”.

Kriitikoiden mukaan mediassa näkyvä eriarvoisuus johtuu ainakin osittain siitä, miten yksipuolisia toimitukset ovat. Britannian yhteiskunnan monimuotoisuus ei näy lehtien tuottajissa ja toimittajissa, vaan media on pysynyt hyvinkin valkoihoisena.

Kirjailija Kaisa Haatanen on käsitellyt Britannian kuningashuonetta muun muassa yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa kirjoittamassaan teoksessa Monarkian muruset (Johnny Kniga 2018), ja seuraa brittimediaa tiiviisti.

Haatasen mukaan prinssi Harryyn on suhtauduttu lehdistössä eri tavoin kuin muuhun kuningasperheeseen prinsessa Dianan hautajaisista lähtien: Harry on vaikuttanut olevan lähempänä kansaa, ja tämän parisuhteita on seurattu hyvinkin tarkkaan.

”Sitten tuli Meghan, joka oli amerikkalainen, ei britti.”

Haatasen mielestä Meghaniin suhtauduttiin alussa kuitenkin myönteisesti. Vasta Harryn ja Meghanin häiden jälkeen median sävy muuttui laajemmin negatiiviseksi. Samaan kiinnitti huomiota myös Reuters keväällä 2019.

Meghanin ihonväriin kiinnitetyn huomion myötä on Haatasen mukaan tullut esiin tärkeitä asioita brittiläisestä yhteiskunnasta laajemminkin.

”Brittiläinen rasismi on noussut esille ihan uudella tavalla”, Haatanen toteaa. Ja suuri osa rasismista on rakenteellista.

”Britanniassa on näköjään tullut yllätyksenä kaikille se, että se on tosiaan rasistinen yhteiskunta. On myös tullut selville, ettei Britannia ole käsitellyt omaa rasistista historiaansa, eikä orjahistoriaansa.”

Tämä näkyy Haatasen mukaan myös muun muassa brexitissä, joka on lehdistössä hyödyntänyt ja lietsonut muukalaisvihaa ja -pelkoa. Samalla rasismilla lehdistö on pelannut myös tavassaan käsitellä Meghan Marklea, Haatanen sanoo. Brittiläinen kansakunta tarjosi medialle sopivan sekaisin ja vereslihalla olevan yleisön, johon rasistisia näkökulmia saattoi upottaa.

”Amerikkalaisuus ja etninen tausta ovat tosi isoja tekijöitä. Lehdistö varmaan katsoi, että kansakunnassa on sopivaa maaperää tämän asian hehkuttamiselle ja sillä rahastamiselle. Rahastamisestahan on lehdistölle viime kädessä kyse.”

Brittiläisen tabloid-lehdistön julmuus on Haatasen mielestä kummallinen ilmiö, joka eroaa ratkaisevilla tavoilla esimerkiksi suomalaisista iltapäivälehdistä. Niiden uutisoinnin tapa ei noudata ollenkaan samanlaisia ohjeistuksia tai yksityisyyden suojaa kuin suomalaiset iltapäivälehdet.

Oprahin haastattelussa herttuapari kertoi, etteivät he saaneet kuningasperheeltä tukea median kanssa käymässään taistelussa. Haastattelussa esiin tulleet rasismi ja mielenterveysongelmat ovat viime vuosina nousseet erityisen tärkeiksi asioiksi, joten nyt hovin on Haatasen mukaan kuitenkin pakko jollain tavalla reagoida tilanteeseen.