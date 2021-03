Suomi on saamassa kulttuurimyönteiset valtuustot.

Toto-yhtyeen yleisöä Pori Jazzissa kesällä 2019. Porin kaupunki tukee festivaalia 219000 eurolla, mikä on noin 4–5 prosenttia juhlan liikevaihdosta. Juhla tuottaa Porin talousalueelle kerrannaisvaikutuksineen 27,3 miljoonaa euroa ja tapahtuman työllisyysvaikutus on 150 henkilötyövuotta. Pääsylipun ostanut jättää Porin alueelle keskimäärin 365 euroa, Kulta ry:n siteeraama tutkimus kertoo.­

Suomi on saamassa kulttuurimyönteiset valtuustot, kertoo kulttuurin ja taiteen edunvalvojajärjestö Kulta ry:n tilaama kysely vaaliehdokkaista.

Kesäkuussa pidettävien kunnallisvaalien ehdokkaista 75 prosenttia uskoo, että kunnan kulttuuri- ja taidetarjonnan lisääminen vahvistaa kunnan taloutta ja työllisyyttä. Heistä 42 prosenttia on väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja 33 prosenttia jokseenkin samaa mieltä.

Eri mieltä on vain 12 prosenttia vastaajista. 13 prosenttia ei osaa sanoa.

Eniten kunnan kulttuuritarjonnan taloutta ja työllisyyttä lisäävään vaikutukseen uskovat vihreiden ehdokkaat ja vähiten perussuomalaisten ehdokkaat. Vain perussuomalaisten ehdokkaista enemmistö ei usko kunnan kulttuuri- ja taidetarjonnan lisäämisen vahvistavan kunnan taloutta ja työllisyyttä.

Ehdokkaiden yleistä käsitystä kulttuuritarjonnan taloutta ja työllisyyttä lisäävästä vaikutuksesta heijastaa kuitenkin se, että perussuomalaisten vastaajistakin lähes puolet eli 44 prosenttia oli aiheesta jokseenkin tai jopa täysin samaa mieltä.

Kysymys ei huomioinut ehdokkaita, jotka voivat sinänsä puoltaa kulttuurin tukemista vaikka eivät uskoisi talous- ja työllisyysvaikutuksien merkittävyyteen.

”Juuri näin. On varmasti monia kulttuurialan ihmisiä, jolle taiteen itseisarvo on tärkein, ei talouspuhe. Hallituksessamme Eva Biaudet varoitteli, että tällainen kysymys voi siksi olla joillekin ehdokkaille luotaantyöntävä”, Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen kertoo.

Kuta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.­

Kyselyn tulos oli hänelle positiivinen yllätys.

”Alalla on ollut apea olo, että tätä elinkeino- ja elinvoimapuolta ei päättäjät tajua, vaan he näkevät kulttuurin vain menoeränä. Kyselyn perusteella näin ei ole.”

Meriläinen yllättyi myös siitä, että kulttuurin talousvaikutuksiin uskottiin eniten Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Kolmanneksi sijoittui Uusimaa. Vähiten kulttuurin myönteisiin talousvaikutuksiin uskottiin Päijät-Hämeessä.

Suurissa kunnissa kulttuurin myönteisiin talousvaikutuksiin uskottiin eniten, mutta pienissä alle 5 000 henkilön kunnissakin 60 prosenttia vastaajista uskoi, että kunnan kulttuuri- ja taidetarjonnan lisääminen vahvistaa kunnan taloutta ja työllisyyttä.

Mutta oliko kysely johdatteleva? Sen johdantoon vaaliehdokkaille laitettiin varmuuden vuoksi dataa, jonka mukaan ”kulttuuri on työvoimavaltainen ala, jonka vaikutus alueen kokonaistaloudelle on suuri. Kulttuuriin investoimalla ja sen positiivisia vaikutuksia hyödyntämällä on hyvät mahdollisuudet saada aikaan positiivinen kierre kunnan taloudessa”.

Tämä perusteltiin tutkimuksilla Jyväskylän kaupungin taidelaitosten, Seinäjoen rytmimusiikkiklusterin ja Pori Jazzin tuomista rahavirroista ja aluetalousvaikutuksista. ”Matkailijoista 40 prosenttia on kulttuurin perässä”, johdanto huomautti.

”Kyselyn suorittanut Aula Research suositteli tällaista johdantoa, mutta ymmärrän myös ajatuksen, että paljas kysymys voisi tuottaa erilaisia tuloksia”, Meriläinen myöntää.

”Ajatus kai on siinä, ettei oleteta ehdokkailla valmiiksi olevan tarpeellisia taustatietoja.”

Kyselyyn vastasi 1 737 ehdokasta, ja tulokset on painotettu vastaamaan puolueiden saamaa ääniosuutta vuoden 2017 kuntavaaleissa. Virhemarginaali on 2,5 prosenttia.

Lisää tietoa ehdokkaiden kulttuuriasenteista saadaan lähiviikkoina HS Vaalikoneesta, jossa ehdokkaat vastaavat monipuolisiin kysymyksiin.

Kulttuurirahoituksen asenteita tutkitaan kysymyksillä, jotka koskevat kaupunginteattereita ja -orkestereita sekä lähikirjastojen rahoitusta.