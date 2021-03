Olen lopen kyllästynyt kotiseutuni yksipuoliseen käsittelyyn mediassa, kirjoittaa Juhani Karila

HS 20181212 Toimittaja Juhani Karila.­

Joskus tuntuu, että Etelä-Suomessa tiedetään Lapista vain Levi. Tai Sodankylä. Tai ainakin ajatellaan, että Oulun yläpuolella on vain tuntureita ja poroja ja kaikki ovat koko ajan humalassa.

Olen lopen kyllästynyt kotiseutuni yksipuoliseen käsittelyyn mediassa. Niinpä suhtauduin hyvin epäilevästi Ylen uutuussarjaan Unelma Lapista. Siinä seurataan kahden pariskunnan ja yhden sinkun sopeutumista Suomen yläosiin.

Klikkasin ensimmäisen jakson päälle varmana siitä, että ohjelma on yhtä ällöttävää husky-ajelua ja revontulten loimotusta.

Ilahduin: katsoin joka osan, enkä nähnyt yhtäkään koiravaljakkoa.

Suomalainen Annamari ja australialainen Grit muuttavat Sydneystä Rovaniemelle, joka on Annamarin lapsuudenkaupunki. Hänen äitinsä sairastaa Parkinsonia, ja tytär haluaa olla perheensä tukena.

Helsingissä Rolle-koiransa kanssa asuva Petro uupuu pääkaupungin sykkeeseen ja vaihtaa kirjansa pysyvästi Saariselälle. Niin ikään helsinkiläiset Minna ja Pernilla vuokraavat Ivalosta saunamökin ja muuttavat sinne pienen vauvansa kanssa.

Kymmenosaisen dokumentin ensimmäisessä osassa pakataan kamoja ja muuttajat kertaavat syitä elämänmuutokseen. Loput yhdeksän jaksoa seurataan, millä tavoin todellisuus vastaa ja ei vastaa odotuksia.

Sarjan tahti on miellyttävän rauhallinen. Kuvat ovat levollisia, ja päähenkilöitä syvennetään pikkuhiljaa. Dronea on lennätetty ahkerasti. Yläilmoista on taltioitu koskia, kevättulvia, tykkylumisia kuusia ja avaria erämaita.

Maisemallisesti sarja antaa Lapista tutun yli-idyllisen vaikutelman, mutta otokset ovat niin kauniita, että annan kaiken anteeksi.

Muutoin tuotanto onnistuu väistelemään kliseitä. Napapiirillä käydään joulupukin luona ja tunturiin kiivetään ehtimiseen, mutta fokus pysyy tavallisessa elämässä.

Ohjelman vähäinen jännite syntyy arvuuttelusta, kuka muuttajista romahtaa ensimmäisenä.

Ehkä suomea osaamaton Grit, joka yrittää rakentaa ruokapöydän oppaanaan Pentti, jolta vastaavasti englanti ei taivu? Tai ehkä sittenkin Pernilla, joka tuntuu vakuuttavan aivan liian usein, että kaikki on hyvin?

En sano, miten käy.