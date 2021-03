Morgan sanoi maanantaina, ettei usko sanaakaan Meghanin tv-haastattelussa kertomista asioista. Viestintävirasto kertoo aloittaneensa tutkinnan Morganin juontamassa aamuohjelmassa esitetyistä kommenteista.

Sussexin herttuatar Meghania vuosia arvostellut tv-juontaja Piers Morgan jättää suositun brittiläisen Good Morning Britain -aamuohjelman. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradio BBC ja uutiskanava CNN.

Ohjelmaa esittävän ITV:n tiedotteen mukaan Morgan oli päättänyt lähdöstään itse kanavan kanssa käytyjen keskusteluiden päätteeksi, eikä kanavalla ole asiaan lisättävää.

Päätöstä edelsi tiistainen välikohtaus, jossa Morgan oli suutuspäissään kävellyt ulos ohjelman kuvauksista sen jälkeen, kun ohjelman säänlukija Alex Beresford oli huomauttanut Morganille tämän käytöksestä Meghania kohtaan.

Taustalla on Meghanin ja prinssi Harryn suurta mediahuomiota aiheuttanut Oprah Winfreyn haastattelu.

Morgan sanoi maanantaina Good Morning Britainin lähetyksessä, ettei usko sanaakaan itsetuhoisista ajatuksista avautuneen Meghanin sanomisia. Myöhemmin Morgan tarkensi suhtautuvansa vakavasti mielenterveysongelmiin.

Britannian viestintävirasto Ofcom ilmoitti saaneensa tiistai-iltapäivään mennessä yli 41 000 valitusta Morganin kommenteista. Virasto kertoi aloittaneensa tutkinnan maanantain Good Morning Britain -lähetyksestä vedoten vahingontekoa ja loukkauksia koskeviin sääntöihinsä.

Piers Morgan on juontanut Good Morning Britain -ohjelmaa vuodesta 2015. Aiemmin hän on esiintynyt muun muassa keskusteluohjelman juontajana CNN-kanavalla. Hän on myös tuomaroinut Britannian ja Yhdysvaltain Talent-ohjelmissa.

Hän on vuosikaudet arvostellut Sussexin herttuaparia kovin sanankääntein. Hänen mielestään pariskunta on itse hakenut julkisuutta ja vahingoittanut hovia. Winfreyn haastattelun jälkeen Morgan sanoi esimerkiksi katsoneensa ohjelmaa ”kuvotuksen vallassa”.

Brittihovi vastasi herttuaparin haastatteluun virallisesti tiistai-iltana. Lyhyen tiedotteen mukaan kuningatar Elisabet sanoo olevansa pahoillaan Harryn ja Meghanin puolesta ja ottavansa vakavasti haastattelussa esiin nousseet kysymykset erityisesti rasismista.

Herttuaparin mukaan hovissa olisi kyselty heidän Archie-poikansa ihonväristä. Pariskunta ei nimennyt ketään tiettyä henkilöä, mutta kyseessä ei heidän mukaansa ole ainakaan kuningatar tai tämän puoliso prinssi Philip.

BBC:n kirjeenvaihtajan Sarah Campbellin mukaan kuningattaren virallinen ulostulo kielii siitä, että hovi pitää asiaa yksityisenä perheasiana, eikä haastattelusta nousseiden väitteiden yksityiskohtia tulla avaamaan julkisuudessa enempää.

YouGov-mielipidemittaus­yrityksen kyselyn mukaan lähes kolmannes yli 4 600 vastaajasta pitää herttuaparin kohtelua epäreiluna. Päinvastoin ajattelevia on kyselyn mukaan yhtä paljon.