Genera+ionin teemana on sukupuolirajojen hämärtyminen. Tyylikkäästi ohjatun sarjan taustalla kuuluu liian selvästi keski-ikäisyyden ääni.

Jälleen on tarjolla nuorisokuvausta amerikkalaiseen malliin. Genera+ion-sarjasta paistaa läpi yritys tehdä sitä uudella tavalla, coolimmin, ehkä jopa eurooppalaisemmin, mutta high school -genre pysyy tiukasti mukana.

Joukkion nuoret ovat aika tavallisia lukuun ottamatta Chesteriä (Justice Smith), joka onkin erityisen räikeä poikkeus. Hän ei istu mihinkään lokeroihin, ei ulkoisesti eikä seksuaalisuudeltaan, ja hänellä on pokkaa esiintyä juuri sellaisena kuin on. Chester on oikeastaan esikuva muille, tiennäyttäjä.

Chester vie myös tarinaa, jonka teemana on juuri rajojen hämärtyminen. Tunnetaan vetoa omaan sukupuoleen mutta samalla toiseenkin, ja se on hämmentävää. Myös vanhemmille. Yksi sarjan aikuishahmoista on koulun uusi fiksu kuraattori Sam (Nathan Stewart-Jarrett).

Näkökulma on raikas mutta nykyään jo aika itsestäänselvä. Genera+ion vaikuttaa laimealta, ainakin jos on nähnyt vastikään Luca Guadagninon upean We Are Who We Are -sarjan (HBO:lla sekin), joka on saattanut hyvinkin antaa tälle vaikutteita. Genera+ion-sarjan tyylilaji vaihtelee hysteerisestä komediasta runolliseen syvällisyyteen, eikä aina hallitusti.

Sarjan ovat käsikirjoittaneet isä ja tytär, Daniel ja Zelda Barnz. Lena Dunham on vaikuttanut tuottajana. Tyylikkäästi ohjattu sarja voi hyvinkin toimia nuorilla, mutta taustalla kuuluu liiankin selvästi keski-ikäisyyden ääni: ajatella, että näillä nuorilla on muitakin vaihtoehtoja kuin heteroseksuaalinen ydinperhe.

