Kirja on ilmestynyt alun perin marraskuussa 2017.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin muistelmateos ilmestyy suomeksi syksyllä 2021.

Ilkka Rekiaron suomennoksen Lupaa minulle, isä: Toivon, koettelemusten ja tahdon vuosi julkaisee Tammi. Alun perin kirja on ilmestynyt marraskuussa 2017 nimellä Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose.

Teoksessa Biden kuvaa poikansa Beau Bidenin kuolemaa aivosyöpään 46-vuotiaana toukokuussa 2015, jolloin Joe Biden toimi Barack Obaman varapresidenttinä. Kirjassa Biden kertoo poikansa kuoleman olleen pääsyy sille, miksi hän ei lähtenyt mukaan vuoden 2016 presidenttikisaan.

Joe Biden (s. 1942) edusti Delawarea Yhdysvaltojen senaatissa 36 vuotta. Barack Obaman presidenttikausien aikana hän oli maansa 47. varapresidentti vuosina 2009–2017. Biden valittiin Yhdysvaltojen 46. presidentiksi marraskuussa 2020.