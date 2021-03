Elävän musiikin ala vetoaa Vuosi hiljaisuutta -kampanjalla päättäjiin: suomalainen elävä musiikki on käynyt eloonjäämistaistelua nyt vuoden ajan, eikä se kestä enää toista vuotta.

Elävän musiikin etuja valvova ja suomalaisten musiikkitapahtumien verkosto LiveFin järjestää perjantaina 12. maaliskuuta hiljaisen hetken suomalaisen elävän musiikin puolesta.

Valtakunnallinen hiljainen hetki tapahtuu kello 14.05–14.06.

Sillä hetkellä tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Suomen hallitus suositteli tiedotustilaisuudessa yli 500 hengen tapahtumien kieltämistä.

Hiljaiseen hetkeen saa osallistua kuka vain.

Tällä hetkellä tiedossa on, että hetkeen osallistuu muun muassa 13 suomalaista radiokanavaa. Ne ovat Radio Helsinki, Radio Nostalgia, Radio Nova, Radio Pooki, Radio 957, SuomiRock, SuomiRäp, Aito Iskelmä, HitMix, Iskelmä, Me Naiset Radio, Radio Suomipop ja Radio Rock.

Hiljainen hetki on osa laajempaa Vuosi hiljaisuutta -kampanjaa. Sen avulla LiveFin haluaa muistuttaa, että suomalainen elävä musiikki on käynyt eloonjäämistaistelua nyt vuoden ajan, eikä se kestä enää toista vuotta.

Samalla vaaditaan päättäjiltä tekoja ”ennen kuin on liian myöhäistä”.

”Musiikkitapahtumien järjestäminen on ollut viimeisen vuoden ajan vuoroin kiellettyä, vuoroin tarkasti säädeltyä. Viimeisin toimialaa kurittava sulku on jatkunut marraskuusta lähtien. Elävän musiikin ala on sopeuttanut toimiaan ja etsinyt uusia, terveysturvallisia tapoja järjestää musiikkitapahtumia. Näillä toimenpiteillä tartuntariskiä on torjuttu tehokkaasti. Silti tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia on vain kiristetty, eikä vastuullinen toiminta ole avannut minkäänlaisia näkymiä tulevaan”, LiveFin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen kertoo tiedotteessa.

”Vieläkään ei ole syntynyt päätöksiä riittävistä tuista ja työkaluista, jotka mahdollistaisivat alan selviytymisen ja näkymän tulevaisuuteen. Ilman pikaisia toimenpiteitä ja riittäviä tukitoimia elävän musiikin tapahtumien järjestäminen vaikeutuu oleellisesti, sillä alan infrastruktuuri murenee ja osaaminen katoaa”, sanoo LiveFin ry:n hallituksen jäsen ja Ruisrockin vastaava tuottaja Piia Lääveri.

LiveFin ry:n laskelmien mukaan elävän musiikin yksityissektori menetti koronaviruspandemian vuoksi viime vuonna 360 miljoonaa euroa eli 80 prosenttia alan koko vuoden liikevaihdosta. Yksityissektorilla jäi toteutumatta yli 15 000 tapahtumaa, 30 000 musiikkiesitystä ja 7,4 miljoonaa konserttikäyntiä.

Alaa on tuettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista, mutta yhdistyksen mukaan yksityissektorin saamat tuet eivät ole olleet riittäviä. Niitä ei ole myöskään kohdennettu tarpeeksi laajasti.

”Haluamme julkista keskustelua alan exit-suunnitelmasta. Haluamme myös riittävää taloudellista tukea, joka kohdistuu koko elävän musiikin ekosysteemiin: tapahtumajärjestäjiin, muusikoihin ja alihankintaketjuun. Tarvitsemme myös tapahtumien takuutukimallin, joka aidosti toimii riskinhallinnan välineenä epävarmana aikana”, Jenna Lahtinen sanoo tiedotteessa.

Aito Iskelmä, HitMix, Me Naiset Radio, Radio Rock ja Radio Suomipop kuuluvat samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat.