Sidewaysin peruutuksen taustalla on valtioneuvoston asettama niin kutsuttu tanssi- ja laulukielto, jonka on määrä kestää kesäkuun loppuun.

Helsingin Sideways-festivaali perutaan toistamiseen koronapandemian vuoksi. Kolmipäiväinen tapahtuma oli määrä järjestää Nordiksella eli Helsingin vanhan jäähallin ympäristössä 17.–19. kesäkuuta.

Festivaalille oli kiinnitetty esiintyjiksi muun muassa Kelis, Jarvis Cocker, Belle and The Sebastian ja The Avalanches.

Fullsteam Agencyn toimitusjohtajan Tuomo Tähtisen mukaan tapahtuma päätettiin perua, kun valtioneuvosto asetti niin kutsutun tanssi- ja laulukiellon, jonka on määrä ulottua kesäkuun loppuun asti.

Sekä sisä- että ulkotiloissa järjestettävä Sideways on kokonaisuudessaan anniskelualuetta.

”Tapahtuman luonteeseen kuuluu yleisön vapaa liikkuminen lavoilta toiselle ja erilaisista tiloista toisiin. Sen ominaisuuksiin ei olisi sopinut esimerkiksi istumapaikkajärjestelyin toteutettu festivaali”, Tähtinen kertoo.

Sideways on ensimmäinen iso tapahtumaperuutus ensi kesältä. Sillä on myös symbolista painoarvoa.

”Onhan tämä ihan valtava pettymys. Toinen vuosi putkeen, kun joudutaan perumaan”, Tähtinen sanoo ja jatkaa:

”Tietenkin ymmärrämme, että rajoituksia tulee asettaa. Kaikkien meidän intresseissä on saada tämä pandemia taltutettua.”

Fullsteamille peruutus merkitsee taloudellisia tappioita, joita ohjelmatoimiston toimitusjohtaja ei lähde erittelemään. Enemmän Tähtinen on huolissaan siitä, miten tämä vaikuttaa tapahtuma-alaan kokonaisuudessaan.

”Isojen tapahtumien peruuntumisella on merkittävä vaikutus koko tapahtuma-alan erilaisiin ketjuihin, alihankkijoihin ja tietenkin artisteihin. Ja jos tämän lisäksi menee alta muitakin festivaaleja... Kannan tosi paljon huolta koko alan puolesta.”

Tähtinen kritisoi hallitusta siitä, että tapahtuma-alan toimijat on jätetty oman onnensa nojaan ilman minkäänlaisia toimintasuunnitelmia tulevaisuudelle. Hän antaa esimerkiksi Britannian, jossa rajoitusten poistamiselle on tehty selkeä, julkilausuttu suunnitelma.

Tuomo Tähtinen­

”Tilanteet tietenkin muuttuvat eikä kenelläkään ole kristallipalloa. Hallituksen tulisi kuitenkin selkeästi kommunikoida se, millaisissa tilanteissa rajoituksia voidaan alkaa purkaa esimerkiksi nykyisen rokotussuunnitelman mukaisesti. Tapahtumia ja kiertueita on suunniteltava pitkälle eteenpäin. Nyt emme esimerkiksi tiedä, mitä syyskuussa tai marraskuussa tapahtuu. Horisontissa on vain epävarmuuden usvaa”, Tähtinen sanoo.

Myös taloudellista tukea tarvitaan, jos rajoitukset jatkuvat.

”Tapahtumien takuutuen pitäisi ulottua riittävän pitkälle, jotta se antaisi aidosti selkärankaa tulevaisuuteen. Kesä ei riitä, vaan sen pitäisi jatkua vähintään vuoden loppuun”, Tähtinen summaa.

Tilanteen arvaamattomuuden takia Fullsteam ei halunnut ottaa lisäriskejä siirtämällä Sidewaysia myöhempään ajankohtaan kesällä.

”Tähtäämme siihen, että kesällä 2022 järjestetään kaikkien aikojen festivaali. Viimeistään silloin juhlitaan Sidewaysin merkeissä”, Tähtinen sanoo.