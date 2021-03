Katalaanin kielen kääntäjä kummastelee, voiko hän kääntää Shakespearea, jos hän ei voi kääntää nuoren amerikkalaisnaisenkaan tekstiä.

Amanda Gorman on nuorin presidentin virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija. Ensimmäisen kerran tilaisuudessa esiintyi runoilija vuonna 1961, kun John F. Kennedystä tuli presidentti.­

Katalaanin kielen kääntäjä on joutunut jättämään Amanda Gormanin runon käännöstyön.

Victor Obiols -nimisen kääntäjän oli tarkoitus kääntää katalaaniksi runo, jonka amerikkalaisrunoilija Amanda Gorman luki viisiminuuttisessa esityksessään Joe Bidenin virkaanastujaisissa tammikuussa. Runosta julkaistaan useassa maassa erikoispainos, jonka esipuheen on kirjoittanut televisiopersoona Oprah Winfrey.

Obiolsin mukaan häneltä otettiin työtehtävä pois, sillä hänellä oli ”vääränlainen profiili”.

”He sanoivat minulle, että en ole sopiva kääntämään sitä”, Obiols kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Obiols on Barcelonassa asuva kokenut kääntäjä, joka on kääntänyt aiemmin esimerkiksi William Shakespearen ja Oscar Wilden tuotantoa.

Kyseessä on jo toinen Gormanin kääntäjä, joka jättää tehtävänsä. Viime viikolla hollantilainen Marieke Lucas Rijnevald jätti Gormanin teoksen käännöstyön sen jälkeen, kun hänen valintaansa tehtävään oli kritisoitu julkisesti.

Julkisuudessa oli kysytty, miksi mustan naisrunoilijan tekstejä kääntää valkoinen ja muunsukupuolinen henkilö.

Rijneveld ilmoitti luopuvansa tehtävästä siitäkin huolimatta, että Amanda Gorman oli itse toivonut häntä kääntäjäkseen. Gormanin perusteluna oli ollut se, että kumpikin on ”nuori kirjailija, joka saanut osakseen menestystä jo uransa alkuvaiheessa”.

Runon katalaaniksi julkaiseva barcelonalaiskustantamo Univers kertoi keskiviikkona Espanjan Efe-tietotoimistolle, että se sai Gormanin amerikkalaiselta Viking Books for Young Readers -kustantamolta pyynnön teettää käännöstyö afrikkalais-amerikkalaisella naispuolisella aktivistilla, mikäli se vain on mahdollista.

Tiedossa ei ole, oliko pyyntö tullut Gormanilta itseltään vai oliko kyseessä hänen kustantajansa tai agenttinsa pyyntö.

Victor Obiols oli saanut oman käännöstyönsä tässä vaiheessa jo valmiiksi. Hän sai omalta kustantajaltaan viestin, jossa kerrottiin, ettei tämä olekaan oikea ihminen tehtävään.

”He eivät kyseenalaistaneet taitojani, mutta he etsivät tehtävään toisenlaista ihmistä. Kääntäjän pitäisi olla nainen, nuori, aktivisti ja mieluiten musta”, Obiols kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Victor Obiols on Barcelonassa asuva kääntäjä ja runoilija. Kuvakaappaus Youtubesta.­

Obiols oli saanut käännöstyön Universilta kolme viikkoa sitten. Tehtävänä oli kääntää Gormanin virkaanastujaisissa lausuma runo The Hill We Climb englannista katalaaniksi.

”Tämä on hyvin monimutkainen aihe, jota ei voi käsitellä kepeästi”, Obiols sanoi AFP:lle.

”Mutta jos en voi kääntää runoa siksi, että hän on nainen, nuori, musta ja 2000-luvun amerikkalainen, niin en minä voi kääntää siinä tapauksessa myöskään Homerosta, sillä en minä ole 700-luvulla ennen ajanlaskun alkua elänyt kreikkalainen. Enkä minä olisi voinut kääntää Shakespearea, sillä en ole 1500-luvun englantilainen.”

23-vuotias runoilija Amanda Gorman on saanut runsaasti suitsutusta runostaan The Hill We Climb, jonka hän luki Bidenin virkaanastujaisissa. Runo oli saanut innoituksensa Capitolin valtauksesta ja käsittelee sitä, kuinka demokratiaa ei voi tuhota koskaan pysyvästi. Runo sai aikaan maailmanlaajuisen keskustelun myös rotukysymyksistä.

Suomessa Gormanin runon erikoispainoksen, lähes samannimisen runokokoelman sekä lastenkirjan Change Sings suomennokset kustantaa Tammi. Erikoispainos olisi tarkoitus julkaista jo tänä keväänä, kokoelma ja lastenkirja syksyllä.

Teosten kääntäjiä vasta pohditaan.

”Olemme lähettäneet ehdotuksemme kirjailijalle ja hänen agentilleen ja odotamme nyt heidän vastaustaan”, Tammen lasten ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi kertoi HS:lle viime viikolla.