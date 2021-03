Metsässä elänyt karhu kuoli kokaiinin yliannostukseen ja päätyi maskotiksi: Surullisen tapauksen taustalla on hurja tapahtumaketju, ja siitä tehdään nyt elokuvaa

Elizabeth Banksin ohjaaman elokuvan inspiraationa on traaginen ja myös hyvin surullinen tositarina kokaiinin yliannostukseen kuolleesta mustakarhusta.

Kokaiinikarhuna tunnetuksi tullut täytetty mustakarhu on esillä Fun Mall -ostoskeskuksessa Lexingtonissa, Kentuckyssa.­

Tositarina kokaiinin salakuljetuksesta ja 80-kiloisesta karhusta on saamassa elokuvasovituksen, kertoo Variety. ”Coke Bear” eli ”Kokaiinikarhu”-nimellä kulkevan elokuvan tulee ohjaamaan Elizabeth Banks ja tuottamaan Phil Lord ja Chris Miller.

Kolmikko on tehnyt yhteistyötä aiemmin Lego-elokuvassa (2014), jonka käsikirjoituksesta Lord ja Miller vastasivat. Banks ääninäytteli elokuvassa villiä ja omapäistä Lucya (suomenkielisessä versiossa Iina Kuustosen ääninäyttelemä Tyylilyyli).

Kokaiinikarhun käsikirjoituksesta vastaa Jimmy Warden, mutta aikataulua tai näyttelijöitä ei elokuvalle ole vielä kerrottu.

Elokuvan kuvataan olevan ”hahmovetoinen trilleri, jonka inspiraationa ovat tositapahtumat Kentuckyssa vuonna 1985”.

Elizabeth Banks on tullut tunnetuksi näyttelijänä, mutta on viime vuosina toiminut enenevissä määrin myös tuottajana, ohjaajana ja käsikirjoittajana.­

Ensi kuulemalta elokuvan aihe saattaa vaikuttaa koomiselta, mutta todellisuudessa kokaiinikarhun tarina oli sekä lyhyt että surullinen. Joulukuussa 1985 mustakarhu käveli Chattahoochee-Oconeen metsässä Georgian osavaltiossa, kun se löysi neljäkymmentä pussillista kokaiinia, arvoltaan viisitoista miljoonaa dollaria.

Karhu söi huumeet ja kuoli.

Ruumiinavauksen suorittanut lääkäri luetteli karhun kuolinsyitä: ”Aivoverenvuoto, hengitysvajaus, lämpöhalvaus, munuaisten vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus.” Karhun vatsa oli ”pakattu kokaiinilla ääriään myöten”. Mikään nisäkäs ei olisi selvinnyt sellaisesta määrästä.

Elokuva ei kuitenkaan todennäköisesti tule keskittymään yksin metsässä yliannostukseen kuolevaan karhuun, vaan siihen, miten ja miksi huumeet olivat metsään päätyneet.

The New York Timesissa 23. joulukuuta 1985 julkaistun uutisen mukaan kokaiinin oli tipauttanut koneesta huumeiden salakuljetuksesta tuomittu Andrew C. Thornton II (s. 1944).

Thornton oli kuitenkin kuollut jo 11. syyskuuta. Hän oli ollut kuljettamassa kokaiinikuormaa pienkoneella, kun koneen moottoriin oli tullut häiriötä. Thornton oli heittänyt mahdollisimman ison osan kokaiinista ulos koneen ovesta ja hypännyt laskuvarjolla alas.

Varjon kanssa oli kuitenkin ongelmia, ja Thornton kuoli iskeytyessään Fred Myerin pihatielle Knoxvillessä, Tennesseessä. Pukeutuneena luotiliiviin ja Guccin loafereihin, vieressään 70 paunaa (noin 32 kiloa) kokaiinia, tuhansia dollareita sekä kolme asetta.

Yläluokkaisista ja varakkaista lähtökohdista tuleva Thornton oli korruptoitunut huumepoliisi, joka oli noussut The Company -nimellä tunnetun huumeiden salakuljetusringin johtajaksi. Thornton oli pidätetty jo 1981, mutta vapautettu siinä toivossa, että hänen kauttaan päästäisiin käsiksi vielä isompiin pomoihin.

Kokaiinikarhun ja Andrew Thorntonin tarina on kerrottu aiemminkin, muun muassa Sally Dentonin true crime -romaanissa The Bluegrass Conspiracy (1990).

Lisäksi karhu on viime vuosien aikana noussut maskotin asemaan Kentuckyssa. Paikalliselle Kentucky for Kentucky -yritykselle nimittäin selvisi, ettei karhun tarina suinkaan päättynyt metsään.

Karhulle ruumiinavauksen tehnyt lääkäri oli aikoinaan pyytänyt taksidermiaa harjoittaneen ystävänsä täyttämään ulkoisesti hyväkuntoisena säilyneen eläimen, jonka jälkeen täytetty karhu oli lahjoitettu Chattahoochee River National Recreation Area -kansallispuistolle.

Karhu oli kuitenkin varastettu puiston säilytystiloista ja päätynyt countrylaulaja Waylon Jenningsille. Joka puolestaan oli lahjoittanut karhun ystävälleen Ron Thompsonille Nevadaan. Thompson kuoli 2009, jolloin karhu huutokaupattiin kiinalaisen lääketieteen myymälään.

Kesällä 2015 Kentucky for Kentucky löysi karhun myymälän omistajan leskeltä. Leski luopui eläimestä mielellään, sillä hän ei ollut koskaan pitänyt siitä.

Nyt karhu on esillä Fun Mall -ostoskeskuksessa Lexingtonissa, Kentuckyssa, hattu päässään ja kaulassaan roikkumassa humoristiseen sävyyn kirjoitettu esittelylaatta. ”Cocaine Bear aka Pablo EskoBear.”