Legendaariset lintututkijat -sarjan keskeiset haastateltavat Timo Vuorisalo ja Torsten Stjernberg ovat lintututkijoita ja värikkäitä persoonia itsekin.

Monet ihan tavallisina pidetyt linnut ovat viime vuosina vähentyneet hurjasti. Lintuja uhkaavat niin Suomessa kuin maailmallakin muun muassa ilmastonmuutos ja metsänhakkuut.

Tässä tilanteessa tarkka tieto lintupopulaatioiden historiasta on arvokasta, ja Suomesta sitä löytyy. Suomi on ollut lintututkimuksen edelläkävijä. Täällä esimerkiksi on ensimmäisenä maana maailmassa arvioitu kaikkien pesivien lintujen määrät.

Tutkimus on pääosin ollut intohimoisten harrastajien varassa. Heidän joukkoonsa mahtuu värikkäitä ja kulmikkaita persoonia, joista jotkut ovat tulleet paremmin toimeen lintujen kuin ihmisten kanssa. On ulkona nukkujia, Suomen päästä päähän kävelijöitä ja merikotkaa kotonaan hoitaneita...

Minna Pyykön huippukiinnostava podcast esittelee suomalaisen lintututkimuksen legendoja alkaen vuonna 1789 syntyneestä Lars Johan Prytzistä. Hahmoja riittää Magnus von Wrigtistä Pentti Linkolaan ja Einari Merikalliosta Yrjö Kokkoon. Kovin miehistä maailmaa tasapainottaa Constance Ullner, joka jo 1800-luvulla kampanjoi naisten sulkapäähineitä vastaan.

Sarjan keskeiset haastateltavat Timo Vuorisalo ja Torsten Stjernberg ovat myös sekä lintututkijoita että persoonia, joten elävyyttä ja tarinoita riittää.

Legendaariset lintututkijat, Yle Areena.