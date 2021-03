EBU:n mukaan kappaletta pitää muuttaa tai Valko-Venäjän pitää lähettää kokonaan uusi kappale. Muuten maa suljetaan kisasta.

Valko-Venäjän poliittinen kriisi on levinnyt nyt myös Eurovision aulukilpailuun. Maan yleisradioyhtiö valitsi kisaan yhtyeen, joka on julkaissut maan itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan vastaisia mielenosoituksia kritisoivia lauluja.

Valko-Venäjän ehdokas on yhtye Galasy Zmesta, ja sen kilpailukappaleen nimi on Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You), eli suomeksi ”Opetan sinua”.

Kappaleessa lauletaan muun muassa ”opetan sinut tottelemaan”.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kappale on herättänyt kovaa kritiikkiä Valko-Venäjän oppositiohahmojen keskuudessa. Asiaan on otettu kantaa myös Euroopan parlamentissa, jossa on toivottu, että Valko-Venäjän osallistuminen evätään tämän vuoden kisasta.

Torstaina iltapäivällä Euroopan yleisradioyhtiö (EBU) julkaisi sivuillaan tiedotteen, jossa se otti tapaukseen tiukasti kantaa. EBU:n mukaan Valko-Venäjän laulu ei ole kelvollinen kilpailuun nykyisessä muodossaan, sillä se vaarantaa Euroviisujen ei-poliittisen luonteen. Lisäksi kappaleen katsotaan vaarantavan Euroviisujen mainetta.

Tästä syystä EBU kehottaa Valko-Venäjän yleisradioyhtiötä muokkaamaan kappaletta tai lähettämään kisaan kokonaan uuden kappaleen, joka olisi sääntöjen mukainen. Mikäli näin ei toimita, Valko-Venäjä hylätään tämän vuoden kilpailusta.

Valko-Venäjän edustuskappaletta kritisoineiden mukaan kappaleen mukanaolo Euroviisuissa merkitsisi tukea Valko-Venäjää itsevaltiaisesti jo 27 vuotta hallinneelle Lukašenkalle.

Maassa käytiin vilpillisiksi arvioidut presidentinvaalit elokuussa. Siitä lähtien Valko-Venäjällä on ollut käynnissä mielenosoituksia, joita on yritetty tukahduttaa väkivaltaisesti.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan jopa 33 000 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa. YK:n ihmisoikeusjärjestön johtaja varoitti viime kuussa ”ihmisoikeuskriisistä”.

”Tämä on Valko-Venäjän kansan pilkkaamista. Kaiken sen pilkkaamista, mitä maassa on nyt tapahtumassa”, sanoo Reutersin haastattelema Angelica Agurbah. Hän edusti Valko-Venäjää Euroviisuissa vuonna 2005.

”Se, että Euroviisuissa maata edustaisi joku Lukašenkan verenhimoisen hallinnon edustaja, olisi väärin.”

Galasy Zmesta -yhtye on kritisoinut mielenosoituksia aiemminkin. Yhteen mukaan niiden pyrkimyksenä on vain tuhota maa.

Uutinen päivittyy.