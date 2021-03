Muusikko Jiri Kuronen menetti vuosi sitten sekä työnsä että työttömyys­korvauksensa, mutta ei antanut periksi: ”Minun on tehtävä jotain, että pysyn käynnissä”

Keväällä ilman työttömyyskorvausta jäänyt Jiri Kuronen odottaa tulevaa kesää toiveikkaana.

Tasan vuosi sitten koronakriisi iski toden teolla suomalaisiin, kun hallitus kehotti siirtymään etätöihin, isot tapahtumat peruttiin ja wc-paperi uhkasi loppua kaupoista. Nyt HS kertoo, miten suomalaiset ovat totutelleet uudenlaiseen arkeen ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy.

Vuosi sitten muusikko Jiri Kuroselta lähti monen muun kollegansa tavoin toimeentulo, kun keikat ja tapahtumat yksi toisensa jälkeen peruttiin. Ensin sen vei koronaviruspandemia, sitten TE-toimisto.

Ensimmäistä kertaa työttömäksi työnhakijaksi tuolloin ilmoittautunut Kuronen jäi omaksi yllätyksekseen ilman ansiopäivärahaa, koska TE-toimisto tulkitsi Kurosen olevan yrittäjä.

”Päätöksessä sanottiin, että ’vaikka keikat ovat nyt loppu, Kuronen työllistyy päätoimisesti säveltäjänä’. Sen mukaan minulta evättiin mahdollisuus saada ansiosidonnaista päivärahaa Finkasta, johon olen kymmenen vuotta maksanut kassajäsenmaksua”, Kuronen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa viime vuoden toukokuussa.

Tuure Kilpeläisen Kaihon Karavaani -yhtyeessä soittanut Kuronen jäi tuolloin tyhjän päälle. Mitä hänelle kuuluu nyt?

”Jouduin tekemään virallisen valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, mutta sen käsittelyaika on 12 kuukautta. Jätin valituksen elokuussa, joten ensi elokuussa odotan, että se olisi käsitelty. Jos siinä päätöksessä asetutaan TE-toimiston kannalle, olisi vielä oikeus valittaa vakuutusoikeuteen, jossa on 24 kuukauden valitusaika. Joten lopullinen päätös tälle koko prosessille saataisiin ehkä loppukesästä 2023”, Kuronen kertoo.

Valitusprosessi on ollut hänelle raskas.

”Tämä oli silloin keväällä minulle henkisesti tosi raskas isku, koska olen uskonut hyvinvointivaltioon ja siihen, että minulla on olemassa työttömyys- ja sosiaaliturva, koska olen hoitanut sitä ihan esimerkillisesti. Mutta sitä ei ole.”

Kuronen onkin miettinyt, pitääkö hänen itse muuttaa omaa suhtautumistaan asiaan.

”Jos yhteiskunta ei hyväksy sitä, että olen palkansaajastatuksella muusikko ja musiikintekijä, niin sitten minun täytyy varmaan itse ruveta suhtautumaan itseeni kuten yrittäjä, mitä en haluaisi. Mutta minunhan on ihan turha taistella järjestelmää vastaan, jos järjestelmä ei muutu eikä suostu tunnustamaan asemaani palkansaajana”, Kuronen sanoo.

”Muutama meidän bändin jäsenistä on ollut ansiosidonnaisella koko tämän ajan. Ja se on ollut pelkästään kiinni siitä, kuka on sattunut käsittelemään asiaa Uudenmaan TE-toimistossa. Eri käsittelijät ovat tehneet eri päätöksiä.”

Kuronen kertoo päässeensä kuitenkin kesän aikana henkisesti eteenpäin. Hän on ryhtynyt panostamaan omaan työvireeseensä ja henkiseen jaksamiseensa.

”Olen työttömänä ilman työttömyyskorvausta. Minun on tehtävä jotain, että pysyn käynnissä. Olen opettanut sivutoimisesti Sibelius-Akatemiassa kerran viikossa, ja elokuussa minut valittiin Teoston hallituksen jäseneksi. Niitä kokouksia on kerran kuussa, ja niistä maksetaan vähän kokouspalkkioita. Tietysti jonkin verran tekijänoikeuskorvauksiakin on tullut.”

Vaikka isot kiertueet peruttiin viime vuonna, kesällä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tekivät yli kaksikymmentä keikkaa heinä- ja elokuun aikana. Heidän keikkamyyjänsä keksi myydä peruuntuneiden festariviikonloppujen tilalle pienempiä keikkoja. Yhtye soitti muun muassa Jyväskylässä sisävesilaivan kannella ja pienemmissä kylätapahtumissa.

”Meidän bändissä on se etu, että meillä on aika paljon akustisia soittimia ja muutenkin olemme vähän pelimannihenkisiä. Pystymme skaalaamaan hommaa, ei tarvitse olla aina joku jättilava. Bändi ajatteli, että olisi kiva tehdä jotain mieluummin kuin vain olla. Saatiin ihan hyvä lähtö syksyyn, ja keikoista tuli vähän palkkaa.”

Viime lokakuussa Kuronen laittoi apurahahakemuksen vetämään Suomen Kulttuurirahastoon, ja hiljattain Kalevalan päivänä hän sai hyviä uutisia: Kuroselle oli myönnetty puolen vuoden taiteilija-apuraha.

”Se on vienyt entistäkin taaemmas huolen tuosta työttömyysturvan toteutumattomuudesta. Se prosessi saa mennä nyt omaa latuaan, ja minä keskityn täysin rinnoin uuden luomiseen apurahan turvin.”

Kesällä odottavat taas keikat, jos kaikki menee hyvin. Kuronen ainakin on optimistinen.