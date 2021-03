Toimittaja Pekka Torvinen suosittelee myös Mariposas-lautapeliä, joka pelin tuoksinassa kertoo monarkkiperhosten herkästä ekosysteemistä paremmin kuin yksikään lehtijuttu.

Il n’y aura plus de nuit eli Ei enää yötä on vuonna 2020 valmistunut ja palkittu ranskalaisen Eléonore Weberin ohjaama dokumentti, joka koostuu aivan loppua lukuun ottamatta pelkästään amerikkalaisten ja ranskalaisten sotilashelikopterien kuvaamista videoista Afganistanissa, Irakissa ja Pakistanissa sekä niiden päällä rauhallisesti, melkein hypnoottisesti etenevästä kertojaäänestä.

”Jokaisessa kopterissa on kaksi pilottia. Alempana on se, joka lentää konetta. Ylempänä on kapteeni, ampuja. Kapteenilla on kypärä, jonka liike määrää myös helikopterin kameran liikkeen. Kun hän liikuttaa päätään, kamera seuraa. Samat pään liikkeet ohjaavat myös konetykkiä”, kertoja kertoo.

Elokuvan visuaalinen näkökulma on pelkästään tuo kulloisenkin kopterin kapteenin pään ohjaama kamera, sen etsin joka on myös tykin tähtäin. Samalla kertoja kertoo tuntemattomaksi jäävästä pilotista, joka kertaa videoilla nähtyjä tapahtumia ja niissä tehtyjä ratkaisuja.

Ensin kaikki on teknistä, tällainen on saatu koulutus, kamera paljastaa kaiken mikä säteilee lämpöä, lentäjä ei kuule koskaan mitään muuta kuin oman tykkinsä äänen kun se tulittaa kauempana maassa olevia kohteita, miten nähdä kauempaa onko kohteella kädessä AK-47 vai harava, miten päätellä juokseeko kohde karkuun, koska vaisto sanoo niin vai koska hänellä on jotain pahaa mielessä...

Sitten ammutaan. Ihmisiä kuolee, mutta kaikki näyttää samaan aikaan kuin huonolta videopeliltä. Viattomia sivullisia kuolee, kertojan tuntematon pilotti miettii asiaa. Väliin on myös miksattu videoiden pilottien radiokeskusteluja. Heille kaikki on vain tekniikkaa, mutta vähitellen kertojan tuntematon pilotti joutuu alkaa miettiä myös etiikkaa. Rules of engagement, sotasäännöt, ovathan ne olemassa, mutta kun kerran aloittaa ampumisen, sen lopettamisesta tulee äärimmäisen vaikeaa.

Mitä tämä loputon ilmavalvonta tarkoittaa? Entä pilottien kasvava huoli mahdollisista virheistä, joita selvästi tapahtuu? Jokainen laukaus tykillä on tappava. Pitäisi olla varma. Oikeastaan koskaan ei olla. Katso näitä ohikulkijoita, joita kamera seuraa, tappava kameratykki, joka voi milloin tahansa päättää elämän lopettamisesta.

Lopuksi elokuva näyttää, kuinka täydellisesti uusimmat kamerat pystyvät poistamaan pimeyden, kameran etsimen läpi maisema näyttää muuten lähes siltä kuin olisi päivä, vain erilaiset valonlähteet paljastavat että nyt kuvataan yöllä. ”Pian jotkut meistä näkevät kuin olisi päivä. Toiset pysyvät täydellisessä pimeydessä. – – Valtaa pitävät näkevät heidän lähestyvän päivänselvästi: siitä tulee todellisten öiden ja valheellisten päivien maailma.”

Il n’y aura plus de nuit näyttää nykysodan sellaisena kuin se on, mutta se näyttää myös, miten äärimmäisen suuressa roolissa hyvä teksti on, jos dokumentissa kertojalla on marginaalista suurempi rooli. Mieleen tulee jopa Yö ja usva. Elokuva esitettiin tämän vuoden Docpointissa, ja oli ainakin oma suosikkini. Kun se tulee Mubi-elokuvapalveluun, katsokaa.

Monarkkiperhoset, parhaat perhoset

Lautapeli Mariposasissa monarkkiperhosia viedään Meksikon Michoacánista Yhdysvaltojen itärannikon kautta aina Kanadaan asti ja takaisin. Kukissa käydään, silkkiyrttien kohdalla lisäännytään. Välissä perhossukupolvia kuolee, uusia syntyy, ja vain neljännen sukupolven perhoset lentävät takaisin talvehtimaan Michoacániin, jos lentävät, sillä kiire tulee ennen talvea. Elizabeth Hargraven suunnittelema peli on viihdyttävä, kaunis kuin mikä, ei kovin vaikea mutta silti taktinen. Kaiken lisäksi peli opettaa vaihvihkaa monarkkiperhosten herkän ekosysteemin salat paremmin kuin yksikään monarkkiperhosten ahdingosta lukemani lehtijuttu.

Mariposas, 2–4 pelaajaa, 60–90 minuuttia.