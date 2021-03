Pianisti Riitta Paakki soveltaa jazziin samaa sääntöä kuin tennikseen eli kikkailu ei kannata: ”Soittamisessa on tärkeintä, että saa muut kuulostamaan hyvältä”

Jazztohtori ja yhtyemuusikko Riitta Paakki ei ole koskaan katunut ammatinvalintaansa: ”Jazz on tuntunut mielenkiintoiselta ja merkitykselliseltä jopa huonoimpina hetkinä.”

”Kyllä jazzia voi soittaa yksinkin, mutta paljon palkitsevampaa se on yhtyeessä, muiden kanssa jazzin kielellä keskustellen”, sanoo pianisti ja säveltäjä Riitta Paakki kotonaan Pukinmäessä.­

Pianisti ja säveltäjä Riitta Paakki ei tarvitse kahta kättä laskeakseen, kuinka monta kertaa hän on esiintynyt oman jazzyhtyeensä kanssa yleisölle viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.

Siihen riittää nyt yksi käsi – ja sormi. Viime vuoden maaliskuun jälkeen hänen ainoa oma yleisökonserttinsa on ollut marraskuussa Turun Logomossa ja sekin koronatoimien takia rajoitetulle joukolle.

”Tietysti tämä turhauttaa, pidemmän päälle myös turruttaa. En uskalla odottaa nyt oikein mitään, koska monen peruutuksen jälkeen pettymys tuntuu vielä pahemmalta”, Paakki sanoo ja toivoo, että ei kuulostaisi valittajalta. Samassa tilanteessa on nyt niin moni muukin.

No ei, ei hän kuulosta. Paakki on kuitenkin koulutettu ammattimuusikko, ja kyse on hänen keskeisestä elinkeinostaan kahdessakin merkityksessä. Hän soittaa elääkseen ja kärjistäen myös elää soittaakseen.

”Saattaa kuulostaa pöljältä, mutta musiikki ja nimenomaan jazz määrittää hyvin paljon minua, sitä kuka oikein olen.”

Paakki voisi tietysti soittaa nyt ­pianoa yksin talonsa olohuoneessa Pukinmäessä, mutta se ei elätä, eikä vastaa muutenkaan hänen tavoitetilannettaan. Kultakauden afroamerikkalaiseen bebop-jazziin perehtyneenä ykkösluokan suomalaisena jazzpianistina hän on ennen kaikkea yhtyemuusikko.

”Minun maailmassani jazzin oleellisimpia ominaisuuksia ovat improvisointi ja kommunikointi, keskustelu yhteisellä musiikillisella kielellä. Siitä syntyy jazzin svengi, jazzin magiikka”, Paakki sanoo. Hän on havainnut viime aikoina vielä selvemmin yleisön merkityksen. Ilman sitä soittotilanteessa ei ole samaa kihelmöintiä, ”jännitysoloa”.

Lahdessa varttunut Paakki ei muista, milloin hän havahtui jazziin, mutta sitä hän lähti opiskelemaan. Pianoa hän oli soittanut jo lapsesta saakka. Ensin Paakki meni lukiosta neljäksi vuodeksi Oulunkylän Pop & Jazz Konservatorioon, josta hän pääsi kolmannella yrittämättä Sibelius-Akatemian jazzosastolle.

”Ajatus ammattimuusikkoudesta sekä jazzin olemuksesta alkoi kirkastua jo Oulunkylässä: soittaminen on enemmän kuin kivaa, jazz parasta musiikkia.”

Paakki ei muista katuneensa valintaansa kertaakaan.

”Jazz on tuntunut mielenkiintoiselta ja merkitykselliseltä jopa huonoimpina hetkinä.”

Paakki valmistui maisteriksi ensimmäisen oman albuminsa jälkeen vuonna 2002 ja on jatkanut akateemisia opintoja pidemmälle kuin kukaan muu suomalainen jazzpianisti.

Hän sai tasan viisi vuotta sitten valmiiksi moniosaisen taiteellisen tohtorintutkinnon, alaotsikoltaan Herbie Hancockin pianosoolojen analyysi jazzpianistin työvälineenä.

”Jazzmuusikkouden ytimessä on ollut aina opiskelu, jatkuva itsensä kehittäminen. Minä opiskelin vain vähän järjestelmällisemmin ja tavoitteellisemmin sekä ihan itseäni varten.”

Paakki teki tutkintoaan muitten töitten ohessa kymmenkunta vuotta ja eritteli siinä pianisti Herbie Hancockin sooloja saksofonisti–säveltäjä Wayne Shorterin levyltä Speak No Evil (1966). Jazzin perinteitä tuntematon voi tietysti kyseenalaistaa vaivan­näön: mitä mieltä on nuotintaa ja opiskella toisen pianistin osittain improvisoituja sooloja? Eikö se ole vähän jazzin idean vastaista?

”Jazzissa pidetään tärkeänä omaa ääntä, soundia. Minusta sen löytäminen edellyttää usein, että on käynyt läpi jonkinlaisen matkimisvaiheen. Ja onhan myös Hancockin kaltaisilla mestareilla mestarinsa. Kukaan ei luo tätäkään musiikkia tyhjästä.”

Pianisti Riitta Paakki sävelsi Piste-albumin viime vuoden alussa Pariisissa. Hän keksi siellä myös nimen, joka viittaa suomenkielisen piste-sanan sijasta ranskakieliseen piste-sanaan, pyörätiehen, pyöräkaistaan. ”Jätän silti tulkinnan mielelläni kuuntelijalle: voihan se olla myös alkupiste tai loppupiste, horisontissa häämöttävä piste tai vaikka jonkin pelin piste”, Paakki sanoo. Levyn kannen suunnitteli Aimo Katajamäki.­

Se kuuluu myös Paakin levyiltä, joita hän on tehnyt kahdella akustisella yhtyeellään nyt kuusi, ja aina ”musiikki edellä”. Se tarkoittaa samaa svengaavaa ja melodista tyyliä määrätietoisesti kehittäen, oleellisessa pitäytyen.

”Tenniksestä olen oppinut, että kikkailu ei kannata, se kosahtaa aina jossain kohtaa”, Paakki sanoo ja nauraa.

”Soittamisessa on tärkeintä, että saa muut kuulostamaan hyvältä. Ei kikkailu, ei egoilu.”

Siksi Paakki on myös vältellyt musiikkinsa selittämistä ja tarinallistamista sekä ylipäätään itsensä korostamista ja markkinoimista. Vaikka ei olekaan mikään vähäpuheinen vaikenija.

”Olen onnellinen, että aloitin urani aikana, jolloin meidän ei ollut pakko brändätä ja somettaa”, Paakki sanoo eikä liioittele vastahankaisuuttaan. Häntä huvittaa, että hän avasi omat kotisivunsa nettiin vasta kaksi vuotta sitten, jolloin monet olivat jo luopuneet niistä.

”Aika kauan kipuilin, enkä vaan saanut aikaiseksi.”

Pianisti Riitta Paakin (oik.) kvartetti tekin toisen levynsä viime kesäkuussa Helsingin Sonic Pump Studiosissa. Rumpali Joonas Riippa (vas.), basisti Antti Lötjönen ja saksofonisti Manuel Dunkel ovat soittaneet kvartetissa alusta asti, nyt jo kahdeksan vuotta. ”Olen ennen kaikkea yhtyemuusikko ja sävellän musiikkia ennen kaikkea yhtyeille”, Paakki sanoo.­