Rautaiset brittinäyttelijät Eileen Atkins, Judi Dench, Maggie Smith ja Joan Plowright ovat olleet ystäviä jo 1950-luvulta lähtien. Nelikolla on ollut pitkään tapana kokoontua maaseudulle keskustelemaan ja muistelemaan uransa vaiheita. Dokumentti Nothing Like a Dame (2018) kuvaa yhtä tällaista tapaamista.

Pitkien uriensa aikana tämä näyttelijänelikko on saanut esittää kaikkea kiinalaisesta pikkupojasta Kleopatraan, mutta koskaan aikaisemmin he eivät ole olleet mukana samassa elokuvassa. Naisten käymät hauskat ja mielenkiintoiset keskustelut eivät koske pelkästään heitä itseään vaan myös puolisot, tärkeimpänä Laurence Olivier, nousevat sivurooliin puheissa.

Kaikilla muistelijoilla oli vaikeita hetkiä Olivierin kanssa, ei vähiten hänen kanssaan naimisissa olleella Plowrightilla. Maggie Smith kertoo Olivierin jopa lyöneen häntä näytöksen aikana, mutta Smith kuittaa tapahtuneen kertomalla sen olleen ­ainoa kerta, kun hän näki tähtiä kyseisen teatterin lavalla.

Keskustelujen yllä leijuu liikuttavan vahva ystävyyden ilmapiiri. Dokumentin nimi viittaa siihen, että jokainen kvartetin jäsen on saanut kuningattarelta ritariarvon.

Heidän oma määritelmänsä arvolle on ”rehvakas nimitys kansantaiteilijalle”, ja sen tuomana hyötynä he pitävät sitä, että he voivat nykyään kiroilla enemmän. Ja kyllähän he kiroilevatkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun ohjaaja Roger Michell pyytää heitä keskustelemaan hieman vanhenemisesta.

