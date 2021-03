Spike Leen BlacKkKlansman on viihdyttävä rikoskomedia – Jasper Pääkkösen sivuosasuoritus sai suomalaisen median villiintymään

BlacKkKlansman on Spike Leen hallittu saarna rasismista ja sorrosta Yhdysvalloissa. Elokuvassa musta poliisi soluttautuu Ku Klux Klaaniin.

Tositapahtumiin perustuvassa elokuvassa poliisi Ron Stallworthia (oik.) esittää John David Washington ja Adam Driver on hänen kollegansa Flip Zimmerman.­

BlacKkKlansman ★★★

USA 2018

TV5 klo 21.00 (K12)

Jos kotimaista mediaa on uskominen, BlacKkKlansman ei ollut yhdysvaltalaisohjaaja Spike Leen vaan äärioikeistolaista kuumakallea näytelleen Jasper Pääkkösen elokuva.

Yksi sivuosasuomalainen dominoi koko valkokangasta ja vastasi vähintään kymmentä jenkkiä.

Lukemattomissa jutuissa kerrottiin auliisti, kuinka Pääkkösestä tuli Leen paras suomalainen kaveri – ja vielä saunakaverikin. Myös Sisu-pastilli mainittiin. Vain yhteys Sibeliukseen puuttui, muuten trio olisi ollut täydellinen.

On hämmentävää, miten 1970-luvun Yhdysvaltoihin sijoittuva elokuva, joka kuvasi rotujännitteitä ja vähemmistön raadollista kamppailua, kääntyi niin vastustamattoman suomalaisella tavalla pohjolan kansan itsetuntoviagraksi.

Tämä kaikki kertoo tietysti siitä, että Pääkkönen todella oli oikeassa elokuvassa ja oikeassa roolissa.

Mutta millaisessa elokuvassa? Se on jäänyt osin Pääkkösen muuntautumiskyvyn ja sujuvan aksentin äimistelyn varjoon.

BlacKkKlansman on tunnistettava Leen elokuva: pidäkkeetön saarnaus rasismista ja sorrosta Yhdysvalloissa.

Taistelussa, jossa vähemmistöt ovat ottavina osapuolina, mutta jossa niillä on myös juuriensa ja koettelemusten täyttämän historian tuomaa itsevarmuutta nousta vastarintaan.

Todellisiin tapahtumiin perustuvassa elokuvassa Ron Stallworth -niminen poliisi (John David Washington) soluttautuu valkoista ylivaltaa ajavaan Ku Klux Klaniin.

Koukku on siinä, että Stallworth on tummaihoinen. Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse, kunnes pitää mennä paikanpäälle. Silloin hätiin astuu Adam Driverin esittämä valkoihoinen poliisi, joka on tietysti juutalainen.

Rasistiporukkaan kuuluu myös Pääkkösen esittämä Felix, arvaamaton ja väkivaltainen punaniska.

Koomisina esitettyjen klaanilaisten joukossa hän erottuu todellisena uhkana. Pääkkösen osuvan sivuroolin kautta elokuva pysyy vakavan puolella ja saa jännärin piirteitä.

Lee pitää rikoskomediansa sujuvassa liikkeessä, mutta ei epäröi pysähtyä siellä täällä alleviivaamaan teemaansa. Ne ovat hänen sormenjälkensä.

Silti ote on hallitumpi kuin esimerkiksi BlacKkKlansmania seuranneessa, vuonna 2020 ensi-iltansa saaneessa Da 5 Bloodsissa (2020).

Parhaimmillaan elokuva pyöräyttää näkyviin samanaikaisesti rasismin rujot ja naurettavat puolet. Esimerkiksi elokuvan alussa isketään silmää katsojalle kohtauksessa, jossa Stallworth hakee poliisivoimiin ja pomot kysyvät reaktioita, jos työkaverit nimittelevät rasistisesti.

”Tuleeko niin käymään, sir”, Stallworth kysyy pokkana. Pomot haukkovat henkeä, mutta Stallworthin kivikasvoinen ilme kertoo totuuden: samaa sontaa on kestetty jo sukupolvesta toiseen.