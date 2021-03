Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Natalie Portmanin Jackie Kennedy on raudanluja tahtonainen.­

Tanskalainen tyttö ★★★

(Britannia/USA 2015) Tom Hooperin ohjaama elämäkerta kertoo tanskalaisesta transnaisesta Lili Elbestä (1882–1931), yhdestä maailman ensimmäisistä sukupuoltaan korjanneista ihmisistä. Näyttelijävalinta ei ole tätä päivää: pääosassa on cis-mies Eddie Redmayne. (K12)

Frii klo 14.40

Mestari ★★

(USA 2012) Uskonlahkon johtaja (Philip Seymour Hoffman) aivopesee sotaveteraanin (Joaquin Phoenix) toisen maailmansodan jälkeen. Paul Thomas Andersonin hajanainen draama on viime vuosikymmenen yliarvostetuimpia elokuvia. (K12)

Hero klo 14.45

Inside Out – mielen sopukoissa ★★★★

(USA 2015) Pixar-studion animaatio seuraa 11-vuotiaan tytön (äänenä Seera Alexander) tunne-elämää hänen psyykensä sisällä. Lapsikatsojille opetetaan tunteiden hallinnan arvokasta taitoa. (K7)

Nelonen klo 16.30

Magic in the Moonlight ★★★

(USA 2014) Taikuri (Colin Firth) yrittää paljastaa meedion (Emma Stone) huijariksi. Woody Allenin 1920-luvun Ranskan Rivieralle sijoittuva romanttinen komedia hehkuu glamouria.

Hero klo 17.05

Everybody Wants Some!! ★★★★

(USA 2016) On vuosi 1980. Collegen baseballjoukkueen untuvikot (mm. Blake Jenner) pyrkivät kolmospesälle. Richard Linklaterin hyväntahtoinen teiniseksikomedia sisältää genren jokaisen kliseen, mutta vaikutelma on silti raikas. Dialogi on uskottavaa. Leffan kruunaa loistava soundtrack. (K12)

Hero klo 19.00

Se mikä ei tapa ★★★

(USA 2018) Hakkeri Lisbeth Salander (Claire Foy) palkataan vohkimaan NSA:n tietokoneohjelma, jolla voi hallinnoida maailman ydinasekoodeja. Uruguaylainen Fede Alvarez filmatisoi David Lagercrantzin romaanin, joka jatkoi Stieg Larssonin Millennium-trilogiaa. Salander pääsee sankaroimaan toimintaelokuvassa kuin Bond konsanaan. Foyn tulkinta on herkempi kuin hahmoa aiemmin näytelleiden Noomi Rapacen ja Rooney Maran. (K16)

TV2 klo 21.00

Miss Farkku-Suomi ★★★

(Suomi 2012) Teini (Mikko Neuvonen) ihastuu Suosikin Miss Farkku-Suomi -kilpailun voittavaan luokkakaveriinsa (Sanni Kurkisuo). Matti Kinnunen ohjasi Kauko Röyhkän romaanin pohjalta draaman, jonka pääosien esittäjät näyttelevät taiten. (K12)

Sub klo 21.00

Jackie ★★★★

(USA 2016) Pablo Larraínin ohjaama ja Darren Aronofskyn tuottama draama kuvaa Jackie Kennedyn elämää välittömästi JFK:n kuoleman jälkeen. Natalie Portmanin Jackie on raudanluja tahtonainen. John Hurt tekee hienon sivuroolin pappina. (K12)

Liv klo 21.00

Django Unchained ★★★

(USA 2012) Palkkionmetsästäjä (Christopher Waltz) ostaa Django-orjan (Jamie Foxx) apurikseen. Leonardo DiCaprio loistaa orjapiiskurina Quentin Tarantinon kostolänkkärissä. (K16)

Nelonen klo 21.35

Pullopostia ★★★

(Tanska 2015) Vanhoja rikoksia tutkivat kytät (Nikolaj Lie Kaas ja Fares Fares) selvittävät pullopostin arvoitusta. Jussi Adler-Olsenin Osasto Q -dekkareihin perustuvan rikoselokuvien sarjan kolmas osa käsittelee uskoa ja ateismia. Ohjaaja on Hans Petter Moland. (K16)

Frii klo 23.00