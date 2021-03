Noora Louhimo on keikoilla sarvipäinen ja voimakas naishahmo Battle Bitch, joka selviytyy kaikesta – kotona hän viihtyy kylpytakissa ja tohveleissa

Battle Beast -hevibändin laulajalta Noora Louhimolta ilmestyy tänä vuonna kolme albumia, joista yksi on hänen ensimmäinen soololevynsä.

Noora Louhimo on asunut Tampereella 5-vuotiaasta asti. Ennen koronapandemiaa hän vietti suuren osan elämästään kiertueilla ympäri maailmaa.­

Laulaja Noora Louhimoa kuvaillaan usein raspikurkkuiseksi. Kuvailu pitää paikkansa, mutta Louhimon ääni on myös kantava ja nauru kovaääninen. Louhimo on helppo kuvitella sekä eurooppalaisille hevifestarien lavoille että tamperelaisen baarin esiintymislavalle. Hänen tarinansa alkaa jälkimmäisestä ja on päätynyt ensimmäisille.