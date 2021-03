Minnesotalaisen tuotantoryhmän videosta tuli hetkessä nettisensaatio. Elokuvaohjaaja James Gunn kutsui tekijät samoin tein palvelukseensa.

Viime maanantaina julkaistu minnesotalainen lennokkivideo on levinnyt pensaspalon lailla sosiaalisessa mediassa ja saanut aikaan ihastusta, hämmennystä ja hurmosta jopa menestyneiden Hollywood-tekijöiden parissa.

87 sekuntia kestävässä videossa lennokin kuljettama kamera lentää Minneapolisin kaupungissa sijaitsevan Bryant Lake Bowl & Theater -keilailukeskuksen sisälle ja tekee silmiä hivelevän kierroksen keilaratojen yllä, keilanpystytyslaitteiden takana, baarissa ja samaan kompleksiin kuuluvassa teatterissa.

Yksi video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja sen voi katsoa ohesta.

”Tämä on yksi upeimmista asioista, mitä olen ikinä nähnyt. Leuka putosi lattialle”, kommentoi videota Lee Unkrich, joka on ohjannut animaatioelokuvat Coco ja Toy Story 3.

Ohjaaja James Gunn twiittasi myös ihastustaan ja kutsui videon tekijät samoin tein Lontooseen tekemään hittielokuvansa Guardians of the Galaxy kolmatta osaa myöhemmin tänä vuonna.

Lennokkivideon takana on minnesotalainen lennokkikuvaaja Jay Christensen. Videon ohjaaja Anthony Jaska on joutunut vakuuttelemaan, että kyseessä on todellakin yhdellä otolla tehty video eikä mikään tietokoneavusteinen trikkikooste, kertoo Australian ABC-kanava verkkosivuillaan.

The New York Times -lehden mukaan video on osa projektia, jossa pyritään näyttämään koronaepidemiasta kärsiviä bisneksiä Minnesotassa. Lehden haastattelema apulaiskeittiömestari oli kertonut, kuinka Bryant Lake Bowl & Theater oli joutunut sulkemaan ovensa pitkäksi ajaksi viime vuoden aikana.

Ihastusta herättänyt video ei ole pelkkä lennokkikuvauksen taidonnäyte. Lyhyelle videolle on upotettu keilahallissa olevien ihmisten kommentteja, jotka on napsittu Coen-veljesten kulttikomediasta The Big Lebowski, New York Times kertoi.

Kuvaaja Christensen kertoi minnesotalaiselle KARE-kanavalle, että video piti kuvata kymmenkunta kertaa, koska kaikki osatekijät eivät sitä ennen osuneet kohdalleen: esimerkiksi keilaaja saattoi puuttua kuvasta tai lennokki oli hieman väärässä kulmassa.

Harjoitusotosten jälkeen syntyi lopputulos, jota Taru sormusten herrasta -trilogian tähti Elijah Wood luonnehti vapaasti suomennettuna kahdella sanalla: ”PYHÄT PYSSYKÄT.”