Vaimoni ja muita henkilökohtaisia asioita on opettajana toimivan Elina Viinamäen esikoisteos.

Elina Viinamäki on Sallassa syntynyt opettaja, joka on opiskellut lähes kaikkea mahdollista Afrikan tutkimuksesta filosofiaan ja japanilaisista teeseremonioista psykologiaan.­

Novellikokoelma

Elina Viinamäki: Vaimoni ja muita henkilökohtaisia asioita. Atena. 177 s.

Arkiset neuroosit valvottavat meistä monia. Novellit ovat oiva tapa käydä näiden suuriksi kasvavien, pienten kipukohtien kimppuun: tekstin tiivistyessä aihe voimistuu.

Elina Viinamäki (s. 1971) hyödyntää tätä Vaimoni-esikoisessaan kekseliäästi. Esille nousee häpeällinen, henkilökohtainen ja tavanomainen. Syyllisyydentunto, marttyyrius.

Kokoelman yhdeksässä novellissa ihmiset asettuvat vastakkain, toistensa mutta ennen kaikkea itsensä kanssa. On mies, joka on väsynyt vaimonsa masennukseen. On perheenäiti, joka kokee olevansa perhelomalla vastuussa kaikesta ja toinen, joka hermostuu lähikaupan kauppiaan huomautellessa ostosten epäterveellisyydestä. Miehensä hygieniahysteriasta ärtynyt nainen ryhtyy kiusaamaan puolisoaan likaisuudella.

Korona-aika tekee kokoelman päättävästä Mieheni-novellista erityisen koomisen. Mies on niin bakteerikammoinen, ettei paina bussin stop-painiketta sormellaan! Mies kammoaa bakteereja niin sairaalloisesti ja naurettavasti, että pesee kätensä aina kotiin tullessaan! Asiat, jotka viimeistään tämän päivän lukijalle ovat itsestäänselvyyksiä, ovat novellin kertojalle typerää liioittelua.

Viinamäki ei lähde suomalaisessa nykynovellistiikassa viime vuosina esimerkiksi Harry Salmenniemen, Juhani Karilan ja Maija Sirkjärven kokoelmissa esillä olleiden kauhun tai absurdin linjoille, mutta raja on lähellä. Käsitys arkisesta venyy.

Sallassa syntynyt Viinamäki on opiskellut muun muassa psykologiaa, ja psykologinen tarkkanäköisyys onkin novelleissa monin paikoin oivaltavasti läsnä. Erityisen herkulliseksi kasvaa syyllisyyden ja syyllistymisen kuvaus: tunnetta koetaan niin omista, negatiivisista ajatuksista, työstä josta ei ole hyötyä, alkoholin juomisesta kuin epäterveellisen ruoan ostamisesta.

Nyky-yhteiskunnassa vahvasti läsnä olevat arvomaailmat tulevat mehevästi esiin esimerkiksi Kauppias-novellissa, jossa terveelliseen ravintoon herätetty yhteisö saa jo kulttimaisia piirteitä. Liikehdinnän käynnistänyt kauppias syyllistää kahden pienen lapsen äitiä somesta tuttuun tapaan:

”Miksi veronmaksajien pitäisi maksaa kaiken maailman elintasotautien kustannukset? Parin vuoden päästä pikku-Kerttukin on jo aikamoinen punkero. Alaluokilla hän on jo kaikkien kiusaama syrjitty läski. Kyllä minä olen sitä mieltä, että ellet sinä osaa ajatella lapsesi parasta, niin pitää löytää taho, joka osaa.”

Kuolema on läsnä ilahduttavan makaaberein kiertein Puvussa ja Päätöksessä. Ensin mainitussa leski ei pääse miehensä hautajaisissa eroon miehen mukana hautaan päätyvää pukua koskevista ajatuksista. Oliko se Bossin vai oliko se Armanin; oliko sitä edes puettu vainajan ylle vai olivatko hautaustoimiston työntekijät varastaneet sen, ja kuka tietää mitä muuta sen mukana.

Tragikomedian komediapuoli on Puvussa pitkään niskan päällä, mutta loppua kohden suru ottaa alaa.

Päätöksessä kuolema on vasta suunnitteluvaiheessa, kun mies manipuloi sairastunutta puolisoaan kohti eutanasiaa. Komiikan ja liioittelun kautta Viinamäki kuvaa osuvasti vallankäytön rakentumista:

”Välillä yskin niin kovaa, että mieheni joutui laittamaan tv:n kovemmalle, jotta kuulisi edes jotain. Ei tämä ole mitään oikeaa elämää, hän usein puhisi. Ei elämän kuulu olla tällaista kuoleman odottelua.”

Vaimoni-kokoelman helmien joukossa on myös haparoivaa kerrontaa, ja paikoin neuroosien venyttäminen lipsahtaa rautalangan puolelle. Kekseliään tunnistettavine aiheineen ja niiden taitavalla käsittelyllä Viinamäki on kuitenkin ehdottoman tervetullut tulokas.

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.