Kiitetty novellikokoelmien sarja on ehtinyt jo neljänteen osaansa, mutta nyt esiin nousee raivon puutetta, ilottomuutta ja näköalattomuutta.

Novellit

Harry Salmenniemi: Asiakaskoralli ja muita novelleja. Siltala. 208 s.

Harry Salmenniemen novellikirjojen sarja on edennyt neljänteen osaansa. Kerronta on tyylikästä, tietoisuus tekstityyppien rakenteista on mukavan sivistyneesti läsnä, komiikka rakentuu havaintojen sarjoina Raymond Carverin tapaan. Nämä ovat tuttuja piirteitä kaikista tekijän novelliteoksista.

Asiakaskoralli ja muita novelleja ottaa temaattiseksi kärjekseen yritys- ja talousmaailman, jonka eri puolia se valottaa. Lähtökohta on mainio, mutta jotain menee vinoon.

Osa novelleista on sormiharjoitusmaisia. Kunnanjohtajan paikkaan laadittujen työhakemusten sarja Hakemuksia menee alta byrokratiaproosan riman. Kertojien sarja muodostaa yhä kyynistyvien äänten kuoron. Novelli kritisoi työnhakupakkoa, joka saattaa laittaa työttömän työnhakijan hakemaan paikkaa, johon häntä ei edes harkita. Pointti on aika helppo, eikä toteutus tuo siihen paljoakaan lisää.

Salmenniemi on tuotannossaan käyttänyt lähes psykopaattisuuteen asti kyynistyneen kertojan näkökulmaa.

Sellainen on niminovellissakin. Minäkertoja on silkkaa kyllästyneisyyttään saanut työpaikkansa isot pomot omaksumaan idean asiakkaasta korallina ja luonnosta asiakkaana: ”Nyt on jokainen autoileva, keskivartalolihava myyntiedustaja opetettu näkemään asiakkaat herkkinä, suojeltavina luonnon koruina ja luonto hauraana ja monimuotoisena asiakkaana”.

Ajatus on sinänsä mielettömyydessään kiehtova: millainen biotooppi on yritys, millainen koko elonkehää kiertävä ja muuntava taloudellinen toiminta?

Mutta novelli tuuppaa lukijaa helppoon moralismiin. Katsomalla myyntiedustajien massaa ylemmyydentunnossaan kertoja saa heidät vaikuttamaan typeriltä ja vahingollisilta. Organisaatiossaan hän on ironinen osanen: kun tietää tekevänsä väärin ja tekee sen silti, on jollain tavalla parempi kuin nuo tietämättömät.

Ranskalaislähtöiset kansainväliset situationistit ajattelivat aikoinaan, että kapitalismin spektaakkeli harhauttaa uskomaan itseensä mutta oikeasti peittää vain onton sisimpänsä.

Avokadoseksi-novelli vie tämän näkökulman pitkälle: ”Tuntui, että se ei edes ollut seksiä, se oli sitä että polvet kolisivat toisiaan vasten”, kuvailee kertoja firman pikkujoulujen ryhmäseksikokemusta.

Novelli esittää seksin (ainakin) kahden kertojan näkökulmasta: yhdelle seksi paljastaa tyhjyyden, saa pomon välttelemään alaisiaan ja porukan tihentyville sairaslomille, toiselle se toimii mahdollisuutena kasvuun. Hän odottaa hedelmien kypsyvän epämukavuusalueella.

Vieraantuneisuuden ääni vuotaa läpi tekstin: ”Meissä on jäljellä niin vähän eläintä. Ei meissä ole jäljellä edes ihmistä. Me olemme hiirtä liikuttavia, asiakirjoja ja graafeja tutkivia koneita, eivätkä koneet pysty minkäänlaiseen intohimoon”.

Jokin näköalattomuus tässä vaivaa. Novellit muuttuvat nihilistisiksi julistuksiksi kaiken, erityisesti kaiken miellyttävän, perustavasta onttoudesta.

Niiden ihminen on voimaton sivullinen, jonka raison d’être on osallistuminen talousjärjestelmän ylläpitämiseen. Tila on surkea, mutta ei ole muutakaan. Kertojat näytetään toistuvasti tiedostamassa tämä kuvio ja lamaantumassa sen edessä.

Tiedän, että kertoja ei ole sama asia kuin novellin asenne. Esimerkiksi Amerikan psykon mentaliteetti ei ole yhtä kuin kertoja Patrick Bateman, vaan sen ideana on näyttää Batemanin kaltainen henkilö tilanteena. Toistuessaan kertoja tai kerronnan väitteet ja asetelmat alkavat kuitenkin muuttua teosta hallitseviksi. Ja hallitseva tunne on kyynistyneisyys.

Novelli Yritys muistuttaa Eino Santasen rakas kapitalismi pilkku -teoksen (2020) keinoista tavoittaa kapitalismin mekanismeja liioittelemalla, toistamalla ja perumalla. Yritys luonnostelee yrityksen eettistä strategiaa, johon kuuluu elimellisesti ihmiskauppa.

Novellissa on merkityksen ylijäämää, joka saa tekstin kihisemään: ”Yritys ei hämäänny elämästä vaan keskittyy rohkeasti kuolemaan”. Kuitenkin lamaannuttava tiedostaminen hallitsee Yrityksenkin ajatusta. Kaikki tiedämme, että huokeat vaatteemme ja laitteemme perustuvat ekologiselle ja humanitaariselle katastrofille. Ja se on väärin. Mutta kaunokirjallinen ajatus voisi kantaa vieraantumisen päätepysäkiltä eteenpäinkin.

Kirjan satiiri on sävykkäimmillään nurinkääntelyitä tarjoavassa ekfrasis-sarjassa Maalauksia: ”Lorenzo Lippin mestarillinen asetelma osoittaa, kuinka kaukana palkkatasa-arvosta naiset yhä ovat”. Satoja vuosia vanhoja maalauksia kuvailevat tekstit avaavat klassikkomaalausten avulla eloisia näkymiä yrittäjyyteen ja epätasa-arvoon.

Salmenniemen novellit ovat saaneet osakseen arvostelijoiden säröttömän kiitoksen. Asiakaskoralli asettuu jatkumoon laajaa ihastusta herättäneen sarjan aiempien teosten Uraanilamppu (2017), Delfiinimeditaatio (2019) ja Uhrisyndrooma (2020) kanssa. Tyylin ja leikittelyn konstit ovat tallella.

Asiakaskoralli tuntuu silti kirjalta, joka on vain valunut kohti olemassaoloa. Vailla iloa, vailla raivoa, vailla uteliaisuutta sitä maailmaa kohtaan, jossa se tulee luetuksi.