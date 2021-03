Taidehallin Kudottua kauneutta -näyttelyssä kävijä muistaa, miten tärkeää on nähdä taidetta livenä, kirjoittaa Susanna Laari.

Voi, miten olenkaan kaivannut tätä!

Olen juuri kavunnut Taidehallin tutut portaat ylös ja seisahtanut ensimmäisen vaalean näyttelysalin ovensuuhun. Aiemmin mummoloissa pölyttyneet seinävaatteet ja peitteet ovat viimeistään Tuomas Sopasen kokoelmaan perustuvan näyttelyn myötä nousseet ilmiöksi, ja some-feedini on viime aikoina täyttynyt ryijyjen kuvista. Mitkään kuvat eivät kuitenkaan ole pystyneet välittämään sitä, mitä tällä hetkellä näen.

Kudottua kauneutta -näyttely esittelee suomalaisia ryijyjä neljältä vuosisadalta. Mukana on ikivanhoja elämänpuuaiheisia töitä, funkisryijyjä ja abstrakteja käsityötaiteen taidonnäytteitä.

Ripustus on leikkisä, sillä perinteisten ryijyjen vierelle on tuotu nykytaidetta edustavia töitä. Tenka Issakaisen teoksiin on kudottu muovikukkia, hiuslenksuja ja kitara-heijastin. Toisessa salissa voi ihmetellä Jonna Karankan värikylläisen Every Season’s Ry or Ru -ryijyn kimallusta.

Ryijyjen eläväinen pinta saa värit muuttumaan katselukulman ja -etäisyyden mukaan. Tekisi mieli silittää pörröisiä töitä (en tietenkään tee niin!). En myöskään voi olla miettimättä, miten ihanaa sellaisen päällä olisi köllötellä. Ajatus ei ole kaukaa haettu, sillä villatyöt toimivat aikoinaan viikinkien lämpöisinä peittoina ja viime vuosisadan puolivälissä kotien mattoina.

Innostukseeni sekoittuu myös haikeutta. Koronapandemia on jo vuoden ajan vaikeuttanut yleisön pääsyä taiteen äärelle. Kävin edellisen kerran teatterissa marraskuussa enkä ole tuntenut oloani yhtä turvalliseksi missään muualla: yleisö ohjattiin rivi kerrallaan paikoilleen, väliin oli jätetty tyhjiä istuimia ja kaikki käyttivät maskia.

Taidehallissa on vielä väljempää: arki-iltana näyttelyssä on vain muutama vierailija. Ruuhkan välttämiseksi lippu on myös pitänyt varata etukäteen netistä.

Ryijynäyttelyssä tajuan jälleen, miten tärkeää on kokea taidetta livenä. Mikään teos ei toistu täydellisesti kuvana, striiminä tai taltiointina. Taideteoksen lisäksi kulttuurin kuluttajalle tärkeää on tila, johon teos rakennetaan sekä muu yleisö, kanssakokijat.

Rakastan Taidehallin tummanharmaan puulattian narinaa ja sitä, miten valo siivilöityy saliin sen kattoikkunoista. Istuessani salin keskellä Barcelona-penkillä seuraan salaa, pysähtyykö joku toinen kävijä oman suosikkini eteen.

Erityisen tärkeältä taide tuntuu juuri nyt, kun kaikki ympärillä on ankeaa ja epävarmaa, sillä taide on aina tarjonnut perspektiiviä, samastumiskohtia ja lohtua. Kun astun ulos töölöläiselle kadulle, tajuan, etten ole yli tuntiin uhrannut pandemialle ajatustakaan.