Nousevatko Beyoncé ja Hannu Lintu Grammy-voittajiksi ensi yönä? Ennakkoskandaalin aiheutti tällä kertaa The Weeknd

Beyoncé keräsi tällä kertaa yhdeksän ehdokkuutta – pandemia varjostaa gaalaa.

Vasemmalta ylhäältä: Grammy-ehdokkuuksia on kertynyt esimerkiksi Beyoncélle, Kaija Saariahon musiikin norjalaislevytykselle, Hannu Linnun ja Radion sinfoniaorkesterin Lutoslawski-levytykselle sekä Dua Lipalle.­

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa selviää, saako yhdeksän ehdokkuutta kerännyt Beyoncé jättipotin yhdysvaltalaisen Record Academyn myöntämiä yhdysvaltalaisia Grammy-musiikkipalkintoja ja ovatko palkituissa mukana Hannu Lintu ja Radion sinfoniaorkesteri sekä Kaija Saariahon musiikin kokoelmalevytys.

Beyoncén jälkeen eniten ehdokkuuksia ovat tänä vuonna saaneet Taylor Swift, Dua Lipa ja Roddy Ricch kuudella ehdokkuudella. Viisi ehdokkuutta sai Alabama Shakesin keulahahmo Brittany Howard, joka on julkaissut soololevyn Jaime. Hänen odotetaan voittavan mahdollisesti useamman rocksarjan.

Skandaalin tuotti tällä kertaa jo ennakkoon The Weeknd eli Abel Makkonen Tesfaye, joka jäi kaupallisesta ja osin myös arvostelumenestyksestä huolimatta täysin vaille ehdokkuuksia.

Hän ilmoitti The New York Timesin haastattelussa, että hän kieltää musiikkinsa lähettämisen Grammy-palkintoraatien arvioitavaksi ”salaisten komiteoiden” vuoksi.

Grammy-järjestelmä on perin sotkuinen, mutta komiteat käyvät läpi Record Academyn laajan äänestäjäkunnan ehdotuksia ja valitsevat lopulliset ehdokkaat jokaiseen sarjaan, jonka jälkeen Record Academyn äänestäjäkunta tekee niiden pohjalta valinnan voittajiksi.

Komiteoiden roolia kasvatettiin aikoinaan 1990-luvulla, jotta ehdokkaista tulisi valtavirtapopissakin hieman ajanmukaisempia, kun Record Academyn ikijäsenet äänestivät vanhoja suosikkejaan vuosikymmenestä toiseen.

Nyt komiteoiden mahdollisuus manipuloida ehdokasasettelua koetaan ongelmaksi ja kaiken kaikkiaan valintaprosessi voisi olla huomattavasti läpinäkyvämpi, huomauttaa esimerkiksi Billboard.

Lähetyksiä on kaksi: ensin keskiyöllä Suomen aikaa alkaa vähemmän juhlava, mutta musiikillisesti ehkä kiinnostavin osuus eli Grammy Awards Premiere Ceremony. Sen juontaa Jhené Aiko ja siinä esiintyvät esimerkiksi nigerialainen räppäri Burna Boy, jazzyhtye Terri Lyne Carrington + Social Science, klassisen musiikin tähtipianisti Igor Levit sekä niin laulaja-lauluntekijänä kuin Karita Mattilan tähdittämän oopperan säveltäjänä tunnettu Rufus Wainwright.

Keskiyöllä alkavassa lähetyksessä ratkeaa myös saako Radion sinfoniaorkesteri Hannu Linnun johdolla suomalaiselle Ondine-yhtiölle tehdystä Witold Lutoslawskin toisen ja kolmannen sinfonian levytyksestä parhaan orkesterilevytyksen Grammyn. Esimerkiksi HS:n arvostelussa levy sai täydet viisi tähteä kuten RSO:n edellinenkin Lutoslawskin sinfonioiden levytys.

Lintu ja RSO olivat Grammy-ehdokkaita myös viime vuonna Kaija Saariahon musiikkia sisältävällä levyllä. Saariaho on nytkin hyvin esillä, kun klassisen musiikin kokoelmien ehdokkuus tuli Clément Mao-Takacsin johtamalle Oslon filharmonikkojen Bis-yhtiön levytykselle. Tässä sarjassa Grammyt jaetaan ehkä hieman epäloogisesti vain kapellimestarille ja levyn tuottajalle.

Päägaala alkaa maanantaina kolmelta aamuyöllä. Se toteutetaan osin etäyhteyksin ja nauhoituksin pandemian vuoksi ja sen juontaa Trevor Noah.

Esiintyjiin kuuluvat esimerkiksi Billie Eilish, Brittany Howard. Dua Lipa, Lil Baby, Taylor Swift ja Coldplay-yhtyeen Chris Martin.

Gaala huipentuu perinteisesti ”neljään isoon” Grammyyn, joiden sisällöt ovat usein osin päällekkäisiä: paras albumi, paras laulu, paras levytys ja paras uusi artisti, joskin sen sarjan ehdokkaat eivät useinkaan ole kovin uusia.

Beyoncé on jo Black Paraden (ehdolla laulu-, levytys-, paras r&b-esitys -sarjoissa) ansiosta ennakkosuosikki vuotena, jota leimasi Black Lives Matter -liikkeen uusi nousu.

Beyoncé on aikaisemmin saanut 24 Grammya, mutta myös useita viime hetken pettymyksiä, koska ehdokkuuksia on kertynyt peräti 79. Vain Jay-Z, Quincy Jones ja Paul McCartney ovat yltäneet enempään: heillä on 80 ehdokkuutta.

Kaikkien aikojen suurimmat Grammy-voittajat ovat kapellimestari Sir Georg Solti 31 Grammylla, Quincy Jones 28 Grammylla ja Alison Krauss Union Station -jäsenenä ja soolouralla 27 Grammylla.