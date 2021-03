”Lapsen ensimmäiset viisi minuuttia.” 1959. ”Olin menettänyt lapsen ja joutunut syvään masennukseen, ja ryhdyin ahdistuksissani kuvaamaan synnytyksiä eräänlaisena katharsiksena. Tuntui hulluudelta hakeutua kivun lähteelle, mutta se helpotti.” Arnold vieraili Mather-sairaalan synnytysosastolla New Yorkissa kokonaisen talven ajan kuvaamassa niitä lyhyitä hetkiä, kun vauva on juuri poistunut kohdun lämmöstä. Life-lehti julkaisi sarjan yli kahdeksansivuisena jättipakettina, kutsuen päätöskuvaa äidin ja lapsen käsistä ”klassikoksi”. Kuvaa on sittemmin käytetty mainostamaan kaikenlaista, aamiaismuroista vakuutuksiin.­