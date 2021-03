Myös esimerkiksi Polar-, Grawemeyer- ja Sibelius-palkinnot saanut Saariaho on aikamme arvostetuimpia säveltäjiä.

Säveltäjä Kaija Saariaholle on myönnetty Venetsian biennaalin musiikkipalkintojen sarjan Kultainen leijona 2021 (The Golden Lion of Lifetime Achievement 2021) elämäntyöstään säveltäjänä.

Viime vuoden palkinto myönnettiin espanjalaiselle säveltäjälle Luis de Pablolle ja edelliset palkittavat olivat säveltäjä George Benjamin ja pianisti-säveltäjä Keith Jarrett.

Palkintoperusteluissa Kaija Saariahoa luonnehditaan ”yhdeksi suurimmista elävistä säveltäjistä, jonka teokset kuuluvat maailman eniten esitettyihin”.

Saariaho vastaanottaa palkinnon Venetsian 65. Kansainvälisen nykymysiikkifestivaalin avajaispäivänänä 17. syyskuuta.

Saariaholle omistetun avajaispäivän juhlakonsertissa esiintyvät Teatro la Fenicen kuoro ja orkesteri kapellimestari Ernest Martinez-Isquierdon johdolla. Ohjelmassa on esimerkiksi Saariahon Oltra Mar -teos.

Saariaho on saanut uransa aikana useita merkittäviä palkintoja, kuten Grawemeyer-palkinnon, Prix Italian, Léonie Sonning -palkinnon, Polar-palkinnon ja Wihurin Sibelius-palkinnon.

Vuonna 2019 Saariaho nousi maailman arvostetuimmaksi eläväksi säveltäjäksi BBC Music Magazinen kyselyssä, johon vastasi 174 tunnettua säveltäjää.