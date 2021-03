Katsojien suosikkielokuvaksi äänestettiin Suvi Westin elokuva Eatnameamet – hiljainen taistelumme, joka kertoo Saamen kansan taistelusta olemassaolonsa puolesta.

Tampereen lyhytelokuvajuhlien kilpasarjojen palkinnot jaettiin festivaalin päätöspäivänä sunnuntaina. Kansainvälisen, 5 000 euron suuruisen pääpalkinnon voitti arabimaailmaan sijoittuvista tarinoistaan tunnetun gatarilaisen Suzannah Mirghanin fiktiivinen lyhytelokuva Al-Sit. Elokuva kertoo järjestetystä avioliitosta, joka solmitaan sudanilaisessa kylässä.

Parhaan kansainvälisen animaation palkinnon sai ranskalaisen Julie Catyn elokuva Normaali, parhaan kansainvälisen dokumentin palkinto myönnettiin venäläisen Mikhail Gorobchukin Lapsuuden varjot -elokuvalle ja parhaan fiktion palkinto kiinalaiselle Li Yenille elokuvasta Selkouni.

Kotimaisia palkintoja jaettiin paitsi alle 30-minuuttisten myös yli 30-minuuttisten elokuvien sarjoissa, joissa molemmissa palkinnon arvo on 5 000 euroa. Ensimmäisessä kategoriassa pääpalkinnon vei Sawandi Groskindin elokuva Where to Land, jonka omaperäinen ja erilaisia tekstuureja korostava kuvakieli sekä ajattomuus ja luonnollinen rytmi tekivät vaikutuksen tuomaristoon.

Sawandi Groskindin elokuva Where to Land voitti pääpalkinnon alle 30-minuuttisten elokuvien sarjassa.­

Jälkimmäisessä kategoriassa voiton nappasi Joonas Neuvosen ja Sadri Cetinkayan elokuva Lost Boys, jota tuomaristo luonnehtii intensiiviseksi ja emotionaalisesti vaikuttavaksi elokuvaksi, joka pakottaa katsojan päähenkilöiden mukaan lomamatkalle, ja joka kääntyy hauskanpidosta kaaokseen ja tragediaan.

Saara Hakkaraisen dokumentille Hiljaisuus sekä Mohamed El Aboudin elokuvalle School of Hope myönnettiin sarjojen erikoispalkinnot.

Marjo Levlinin kokeellinen ja fiktiivinen lyhytelokuva Ellipsis palkittiin 10 000 euron arvoisella Risto Jarva -palkinnolla, jonka jakaa Suomen elokuvasäätiö. Palkintoa jaettaessa otetaan huomioon kaikki Tampereen kansainvälisten lyhytelokuvajuhlien kotimaisessa kilpailussa ja kotimaisessa katselmuksessa esitettävät elokuvat.

Katsojien suosikkielokuvaksi äänestettiin Suvi Westin elokuva Eatnameamet – hiljainen taistelumme, joka kertoo Saamen kansan taistelusta olemassaolonsa puolesta, kolonialistisen Suomen ikeessä.

Tampereen elokuvajuhlat järjesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös alle 30-minuuttisille genre-elokuville tarkoitetun Generation XYZ -kilpailun yhteistyössä yhdysvaltalaisen XYZ Films -tuotantoyhtiön kanssa. Siinä sarjassa pääpalkinnon sai ranskalaisen Adrien Jeannotin elokuva The Last Men.

Virpi Suutarin lyhytdokumentti Kansanradio – Runonlaulajien maa sai eurooppalaisen lyhytelokuvan yleisöpalkinnon.

Tapahtumassa jaettiin useita erilaisia tunnustuspalkintoja ja kunniamainintoja. Lista kaikista festivaalilla palkituista on katsottavissa tapahtuman kotisivuilla.