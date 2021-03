Banksyn satiiri taidehuutokauppoja kohtaan johti jälleen arvaamattomiin seurauksiin.

Lohkoketjuteknologiaan keskittyvä Injective Protocol -yritys kertoo saaneensa suuret voitot polttamalla katutaiteilija Banksyn teoksen ja myymällä sen jälkeen teoksen kopion digitaalisella NFT-”aitoustodistuksella”.

BBC:n mukaan yritys osti Banksyn vuonna 2006 tekemän teoksen nimeltä Morons (White) noin 80 000 eurolla. Yritys kertoo nyt myyneensä poltetun teoksen digitaalisen ”aitoustodistuksen” 317 000 eurolla.

Poltettu Banksyn teos satirisoi kaupallista taidemaailmaa. Siinä Christie’s-taidehuutokaupan työntekijä osoittaa kehystettyjä teoksia taidehuutokaupassa, ja vieressä on teksti, jossa ihmetellään ”kuinka te tollot todella ostatte tätä”.

Teoksen polttanut yritys kertoi pyrkivänsä ”inspiroimaan” teknologiasta kiinnostuneita ja taiteilijoita, mutta kyse oli epäilemättä myös yrityksen itsensä promootiosta.

Voit katsoa teoksen polttamisen ja yrityksen kootut selitykset tästä videolinkistä tai oheisesta upotuksesta.

Teoksen polttaneen henkilön paidassa oli kuva Banksyn kuuluisasta teoksesta Girl With Balloon.

Se ei ole sattumaa. Banksy itse yritti tuhota juuri Girl With Balloon -teoksen kekseliäällä tavalla vuonna 2018, ja silloinkin kyse oli taidehuutokauppojen satirisoinnista. Hän asetti silppurin teoksensa kehyksiin ja käynnisti silppurin heti, kun teos oli myyty Sothebyn huutokaupassa 1,17 miljoonalla eurolla.

Silppuri kuitenkin pysähtyi, kun teoksen yläosa oli yhä ehjänä. Näin muotoutui ainutlaatuinen uusi teos, jonka jälleenmyyntiarvon katsottiin nousseen selvästi.

Banksyn teoksen nyt polttanut yritys pitää polttamista tribuuttina ja itsessäänkin taiteellisena tekona. Nykytaiteen kokemista käsittelevän Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art -kirjan tehnyt Ossian Ward pitää sitä kuitenkin ”pelkkänä temppuna” toisin kuin tapauksia, joissa taiteen tuhoaminen on osa taiteilijan tarkoittamaa taiteellista kokonaisuutta.

”Mitä tahansa voi sanoa taiteeksi, mutta jos polttaa Banksyn teoksen ja vaatii sitten siitä rahaa, ei se minusta kovin taiteellista ole”, Ward totesi BBC:lle.

Nähtäväksi jää, onko teosten ja jopa tuhottujen teosten digitaalisten kopioiden ”aitoustodistus” pysyvästi rahanarvoinen ilmiö taidemaailmassa.

HS Visio kertoi tällä viikolla, kuinka muusikkona parhaiten tunnettu Grimes huutokauppasi viime viikolla WarNymph-kokoelmansa animoituja musiikkiteoksia.

Kuka tahansa voi käydä katsomassa kyseisiä pätkiä netistä, mutta NFT-aitoustodistuksen kanssa vajaan minuutin mittainen Death of the Old -teos ostettiin taannoin lähes 330 000 eurolla. BBC:n mukaan Grimes on kaikkiaan saanut digitaalisen taiteensa myynnistä kaikkiaan jo noin viisi miljoonaa euroa.

Aikaisemmin tässä kuussa HS kertoi myös yhdysvaltalaisen Mike Winkelmannin, taiteilijanimeltään Beeplen, teoksen CROSSROAD eli ”Tienristeys” myynnistä noin 5,5 miljoonalla eurolla. Siitäkään ei ole mediatietojen mukaan fyysistä versiota, vaan arvokkaaksi kaupan teki ainakin ostajan mielestä digitaalinen aitoustodistus NFT.

Kings of Leon -yhtye puolestaan julkaisi albuminsa tässä kuussa tavanomaisten kanavien lisäksi ”NFT-versiona”, joka kosiskelee myös perinteisempiä musiikinkuluttajia: NFT-version ostaja saa myös vinyylilevyn ja erikoisversion levynkannesta.

Digitaalinen ”aitoustodistus” NFT on vuonna 2017 kehitetty kryptoväline. Sen voi liittää digitaalisesti välitettäviin asioihin todistamaan asian omistusoikeuden lohkoketjutodennuksen. Erittäin runsaasti sähköä kuluttavan teknologian kuuluisin sovellus on bitcoin-valuutta.

Bitcoin-huuman sivutuotteena myös NFT-oikeuksilla on nähty arvoa, vaikka ”omistus” liittyisi kuinka omituiseen tuotteeseen.

Esimerkiksi Twitterin perustajan Jack Dorseyn ensimmäinen twiitti ”just setting up my twttr” on yhä kenen tahansa nähtävissä.

Nyt Dorsey itse on huutokaupannut parhaillaan twiitin ”omistuksen” ja ”aitouden” todistavaa NFT-versiota, ja sen hinta nousi yli kahden miljoonan euron.

Uutistoimisto Reutersin mukaan innokas lohkoketjuteknologian mainostaja Dorsey ilmoitti antavansa summan hyväntekeväisyyteen bitcoin-muodossa.