Grammyjen saajiksi oli ehdolla myös suomalaisia, mutta he jäivät palkinnoitta.

Yhdysvaltalainen poptähti Beyoncé on nyt eniten Grammy-palkintoja voittanut naisartisti. Beyoncé sinetöi ennätyksensä Yhdysvaltain Los Angelesissa järjestetyssä gaalassa. Artisti voitti 28:nnen Grammy-palkintonsa. Aiemmin ennätys oli hallussa Alison Kraussilla, joka on voittanut palkinnon 27 kertaa.

Vuoden albumiksi valittiin Taylor Swiftin Folklore. Albumi on artistin ensimmäinen kahdesta koronavuonna julkaistusta levystä.

The New York Times kirjoittaa, että Swift on ensimmäinen naisartisti, joka on voittanut kategoriassa kolmesti. Hän on aiemmin saanut menestystä albumeistaan Fearless ja 1989. Albumipalkinnon ovat artisteista kolmesti voittaneet myös Frank Sinatra, Stevie Wonder ja Paul Simon.

Vuoden levytyksen Grammy-palkinnon voitti pystejä viime vuonna kahminut Billie Eilish. Hän voitti kappaleellaan Everything I Wanted. Eilish voitti kategoriassa toista kertaa peräkkäin.

Grammyt myöntää Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys.

Palkintogaala oli määrä järjestää jo tammikuun lopulla, mutta sitä lykättiin maaliskuulle Los Angelesin heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi.

Gaalan juonsi koomikko Trevor Noah. Musiikkiteollisuuden Oscareiksikin kutsutussa tapahtumassa esiintyi useita muusikkoja kuten Swift, Cardi B ja BTS-yhtye. Paikalla oli jonkin verran alan yleisöä maskit kasvoillaan.

Vuoden tulokkaan Grammy-palkinnon voitti räppäri Megan Thee Stallion. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleesta Savage, jolla on mukana Beyoncé. Kappale voitti vuoden parhaan rap-kappaleen Grammyn.

Los Angeles Timesin mukaan Megan Thee Stallion on ensimmäinen naishiphopartisti, joka on voittanut kategoriassa 22 vuoteen.

Vuoden kappaleen Grammyn voitti R&B-artisti H.E.R. kappaleellaan I Can't Breath. Kappaleessa käsitellään muun muassa mustien kokemaa poliisin harjoittamaa väkivaltaa.

Kiitospuheessaan hän viittasi viime kesän rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustaviin mielenosoituksiin. ”I Can't Breath” eli ”en pysty hengittämään” olivat viime vuonna poliisin surmaaman mustan George Floydin viimeiset sanat.

Suomalaiset Grammy-ehdokkaat jäivät palkinnoitta. Radion Sinfoniaorkesteri (RSO) ja ylikapellimestari Hannu Lintu olivat toista vuotta peräkkäin ehdolla. RSO oli ehdolla parhaan orkesterilevytyksen palkinnosta, joka myönnetään kapellimestarille ja orkesterille.

Kaija Saariahon musiikkia oli ehdolla parhaan klassisen kokoelman Grammy-kategoriassa. Saariahon teoksia levytti Oslon filharmoninen orkesteri kapellimestarinaan Clement Mao-Takacs.

Huhtikuussa koronavirukseen liittyviin komplikaatioihin kuollut, 73-vuotias folkmuusikko John Prine voitti tänä vuonna kaksi Grammy-palkintoa. Helmikuussa kuollut jazzsäveltäjä Chick Corea voitti niin ikään kahdessa kategoriassa.